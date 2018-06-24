Ankara 24 Haziran seçim sonuçları! Ankara cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonuçları sonucu

Ankara'da 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son dakika haberler art arda geliyor. Ankara'da cumhurbaşkanlığı ve genel seçim sonuçlarının yayımlanmasının ardından önde olan cumhurbaşkanı adayı ve parti belli oldu. Ankara'dan güncel sonuçları ve seçimlere ilişkin son dakika haberleri mynet.com'dan öğrenebilirsiniz.
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Türk siyasi tarihinde ilk kez siyasi partilerin ittifak şeklinde sandıkta yarıştığı çifte seçimde 56 milyon 342 bin 263 seçmen yer aldı. İlk defa seçmen olan 1 milyon 650 bin 171 gencin ismi de listelerde yer aldı. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.
ANKARA 1. BÖLGE
Toplam Sandık : 4.058
Toplam Seçmen : 1.401.842
Açılan Sandık : 123
Açılan Sandık Oranı : % 3,03
Kullanılan Oy : 17.327
Geçerli Oy : 17.175
Katılım Oranı : % 87,08
Oy Oranı - Oy Sayısı - Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI : % 59,84 10.278
AK PARTİ : % 43,49 7.470
MHP : % 16,35 2.808
MİLLET İTTİFAKI : % 28,56 4.905
CHP : % 17,58 3.019
İYİ PARTİ : % 9,75 1.674
SAADET PARTİSİ : % 1,23 212
HDP : % 6,1 1.047
DİĞER : % 5,22 896
HÜDA PAR : % 0,12 20
VATAN PARTİSİ : % 0,1 17
ANKARA 2. BÖLGE
Toplam Sandık : 3.514
Toplam Seçmen : 1.185.218
Açılan Sandık : 260
Açılan Sandık Oranı : % 7,4
Kullanılan Oy : 31.483
Geçerli Oy : 30.984
Katılım Oranı : % 90,79
Oy Oranı Oy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI : % 78,81 24.420
AK PARTİ : % 62,45 19.350
MHP : % 16,36 5.070
MİLLET İTTİFAKI : % 19,28 5.974
CHP : % 9,48 2.937
İYİ PARTİ : % 8,26 2.558
SAADET PARTİSİ : % 1,55 479
HDP : % 1,1 340
DİĞER : % 0,62 192
VATAN PARTİSİ : % 0,12 36
HÜDA PAR : % 0,07 22
ANKARA 3. BÖLGE
Toplam Sandık : 3.756
Toplam Seçmen : 1.317.525
Açılan Sandık : 115
Açılan Sandık Oranı : % 3,06
Kullanılan Oy : 16.074
Geçerli Oy : 15.847
Katılım Oranı : % 87,74
Oy Oranı Oy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI : % 63,69 10.093
AK PARTİ : % 48,05 7.615
MHP : % 15,64 2.478
MİLLET İTTİFAKI : % 30,99 4.911
CHP : % 16,03 2.540
İYİ PARTİ : % 13,78 2.184
SAADET PARTİSİ : % 1,18 187
HDP : % 3,16 500
DİĞER : % 1,92 305
HÜDA PAR : % 0,15 23
VATAN PARTİSİ : % 0,09 14
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