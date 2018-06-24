Ankara 24 Haziran seçim sonuçları! Ankara cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonuçları sonucu

Ankara'da 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son dakika haberler art arda geliyor. Ankara'da cumhurbaşkanlığı ve genel seçim sonuçlarının yayımlanmasının ardından önde olan cumhurbaşkanı adayı ve parti belli oldu. Ankara'dan güncel sonuçları ve seçimlere ilişkin son dakika haberleri mynet.com'dan öğrenebilirsiniz.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Türk siyasi tarihinde ilk kez siyasi partilerin ittifak şeklinde sandıkta yarıştığı çifte seçimde 56 milyon 342 bin 263 seçmen yer aldı. İlk defa seçmen olan 1 milyon 650 bin 171 gencin ismi de listelerde yer aldı. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.

ANKARA 24 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI

ANKARA 1. BÖLGE



Toplam Sandık : 4.058

Toplam Seçmen : 1.401.842

Açılan Sandık : 123

Açılan Sandık Oranı : % 3,03

Kullanılan Oy : 17.327

Geçerli Oy : 17.175

Katılım Oranı : % 87,08

Oy Oranı - Oy Sayısı - Milletvekili Sayısı

CUMHUR İTTİFAKI : % 59,84 10.278

AK PARTİ : % 43,49 7.470

MHP : % 16,35 2.808

MİLLET İTTİFAKI : % 28,56 4.905

CHP : % 17,58 3.019

İYİ PARTİ : % 9,75 1.674

SAADET PARTİSİ : % 1,23 212

HDP : % 6,1 1.047

DİĞER : % 5,22 896

HÜDA PAR : % 0,12 20

VATAN PARTİSİ : % 0,1 17