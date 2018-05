Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce: Birlikte misafirliğe gidemeyiz, oturamaz çünkü, sıkılır...

Muharrem Bey bahçe işlerini çok sever. Ankara'nın stresinden uzaklaşmak için Yalova'da hep kendisini bahçe işlerine verir… Aşılama zamanından, meyve sebze ekmeye kadar, bahçedeki bütün işleri kendisi yapar. Muharrem Bey'in en önemli özelliklerinden biri de; yaptığı her işin en iyisini yapmasıdır.

– Çocuklukta kuran kursuna gitmiş. Dindar mıdır Muharrem Bey?

Tanıdığımdan bu yana dindar yönü güçlüydü. Bugün de öyledir. Ama bunu hiçbir zaman öne çıkarmaz. Çıkarılmasını da sevmez.

"Sıcak siyasetin içinde olmam"

Yaklaşık 6 yıl önce İnce çiftinin Yalova'daki evlerine konuk olan Nil Soysal, Ülkü Hanım'la bu kez İstanbul Halkalı'da geceyi geçirdikleri otelde buluştu. Öğretmenlik yapan Ülkü İnce, adaylığın ardından yaşadıklarını “Sorumlulukların yarattığı hoş bir gerilim” olarak tanımlıyor.

– First Lady olmaya hazır mısınız?

Bu tür unvanlara çok yabancı biriyim. Hoşuma da gitmiyor açıkçası. Dolayısıyla özel bir hazırlığım yok.

– Hoşunuza gitse de gitmese de Muharrem Bey'in cumhurbaşkanlığında Türkiye'nin First Lady'si siz olacaksınız. Bütün dünya bunu böyle görecek. Nasıl bir First Lady olacaksınız? Nasıl bir First Lady olmayacaksınız?

Bir kere sıcak siyasetin içinde olmayacağım, bu kesin. Görüşlerimin, düşüncelerimin Muharrem İnce'nin eşi olmaktan dolayı gündeme gelmesini doğru bulmuyorum ve buna izin vermem. Siyasette yetki seçilen kişidedir, çocuklarında, eşinde, yakınlarında değildir. Seçilmemiş kişilerin, seçilmiş kişinin sadece yakını olduğu için önemli görülmelerine her zaman karşı oldum. Şimdi Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığında bu benim başıma gelecekse eğer, ona da karşı dururum.