Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projesini açıkladı: Millet Kıraathaneleri

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Hatay bize Gazi Mustafa Kemal'in emanetidir. Mustafa Kemal de 'Hatay bizim namusumuzdur' demişti. Şu anda biz de 'Hatay bizim namusumuzdur. Hatay'ı muhakakak ayağa kaldıracağız' diyoruz.

SENELERCE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ VERDİNİZ



Değerli kardeşlerim 1939 yılında katılan Hatay bağımsızlığın kıymetini bilir. Sizler senelerce özgürlük mücadelesi verdiniz. Sonunda her sabreden gibi Hatay'da bayrağımızı dalgalandırdık. Biz Hatay'a bakınca aynı zamanda destansı mücadeleyi de görüyoruz. Hatay'a bakınca vatan aşkını da görüyoruz. Hatay bizim gurur kaynağımızdır.

AVRUPA'DAKİ VATANDAŞLARIMIZI OYLARINI KULLANMAYA DAVET EDİYORUM



Güçlü Türkiye için, Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya davet ediyorum.

HATAY’A 25 BİN SEYİRCİLİ BİR STADYUM



16 yıl önceki Hatay ile bugünkü Hatay mukayese edilir mi? yapılan yatırım nedir? 16 yılda 27.5 katrilyonluk yatırım yaptık Hatay'a. Biz laf üretmiyoruz, biz icraat üretiyoruz. Biz bir icraat kadrosuyuz, Hatay için bu yapılmalıydı. Hatay'a 25 bin seyircili bir stadyum kazandırıyoruz. Şimdi bu yıl sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Bir müjdem daha var, ülkemizin farklı şehirlerine yaptığımız gibi millet bahçelerinden birini de Hatay'a kazandırıyoruz.