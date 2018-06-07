Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projesini açıkladı: Millet Kıraathaneleri

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:
Hatay bize Gazi Mustafa Kemal'in emanetidir. Mustafa Kemal de 'Hatay bizim namusumuzdur' demişti. Şu anda biz de 'Hatay bizim namusumuzdur. Hatay'ı muhakakak ayağa kaldıracağız' diyoruz.
SENELERCE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ VERDİNİZ
Değerli kardeşlerim 1939 yılında katılan Hatay bağımsızlığın kıymetini bilir. Sizler senelerce özgürlük mücadelesi verdiniz. Sonunda her sabreden gibi Hatay'da bayrağımızı dalgalandırdık. Biz Hatay'a bakınca aynı zamanda destansı mücadeleyi de görüyoruz. Hatay'a bakınca vatan aşkını da görüyoruz. Hatay bizim gurur kaynağımızdır.
AVRUPA'DAKİ VATANDAŞLARIMIZI OYLARINI KULLANMAYA DAVET EDİYORUM
Güçlü Türkiye için, Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya davet ediyorum.
HATAY’A 25 BİN SEYİRCİLİ BİR STADYUM
16 yıl önceki Hatay ile bugünkü Hatay mukayese edilir mi? yapılan yatırım nedir? 16 yılda 27.5 katrilyonluk yatırım yaptık Hatay'a. Biz laf üretmiyoruz, biz icraat üretiyoruz. Biz bir icraat kadrosuyuz, Hatay için bu yapılmalıydı. Hatay'a 25 bin seyircili bir stadyum kazandırıyoruz. Şimdi bu yıl sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Bir müjdem daha var, ülkemizin farklı şehirlerine yaptığımız gibi millet bahçelerinden birini de Hatay'a kazandırıyoruz.
MİLLET KIRAATHANELERİ KURULACAK
İnşallah yeni bir adım, Millet Kıraathaneleri kuracağız. İskambil oynanan değil, kitaplarla döşeli, içeride kahvesi, keki olacak. Gençlerimiz yaşlılarımız gelecek. Hem kitabını okuyacak, hem kekini alacak, çayını kahvesini alacak; ücretsiz, ücretsiz. 24 saat açık olacak.
ÇİFTÇİLERE MÜJDE
Amanos dağlarına tünel açarak Hatay'ın iki yakasını birleşitiriyoruz. Gaziantep-İskenderun arası düşecek, Kilis İskenderun arası 40 kilometre kısalacak'' dedi. Havalimanımızın 162 bin olan yolcusu 2017'de 1 milyon 280 binoldu. Hatay bir Tarım şehri. Bizden önce Hatylı kardeşleRİm ciddi sorun yaşadı. İnşa ettiğimiz beş barajla Hatay'ın suhassasiyetini ve şehrin içme suyunu da ayrıca hallettik. Sulamayı geliştirecek baraj ve göletlerin de yapımı sürüyor.
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