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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projesini açıkladı: Millet Kıraathaneleri

SEÇİM HABERLERİ  | 07.06.2018 18:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay mitinginde yaptığı açıklamada, Millet Bahçesi'nden sonra yeni projesini açıklayarak, 'Millet Kıraathaneleri kuracağız. İskambil oynanan değil, kitaplarla döşeli, içeride kahvesi, keki olacak. Gençlerimiz yaşlılarımız gelecek. Hem kitabını okuyacak, hem kekini alacak, çayını kahvesini alacak; ücretsiz, ücretsiz. 24 saat açık olacak' dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Hatay bize Gazi Mustafa Kemal'in emanetidir. Mustafa Kemal de 'Hatay bizim namusumuzdur' demişti. Şu anda biz de 'Hatay bizim namusumuzdur. Hatay'ı muhakakak ayağa kaldıracağız' diyoruz.

SENELERCE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ VERDİNİZ

Değerli kardeşlerim 1939 yılında katılan Hatay bağımsızlığın kıymetini bilir. Sizler senelerce özgürlük mücadelesi verdiniz. Sonunda her sabreden gibi Hatay'da bayrağımızı dalgalandırdık. Biz Hatay'a bakınca aynı zamanda destansı mücadeleyi de görüyoruz. Hatay'a bakınca vatan aşkını da görüyoruz. Hatay bizim gurur kaynağımızdır.

AVRUPA'DAKİ VATANDAŞLARIMIZI OYLARINI KULLANMAYA DAVET EDİYORUM

Güçlü Türkiye için, Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya davet ediyorum.

HATAY’A 25 BİN SEYİRCİLİ BİR STADYUM

16 yıl önceki Hatay ile bugünkü Hatay mukayese edilir mi? yapılan yatırım nedir? 16 yılda 27.5 katrilyonluk yatırım yaptık Hatay'a. Biz laf üretmiyoruz, biz icraat üretiyoruz. Biz bir icraat kadrosuyuz, Hatay için bu yapılmalıydı. Hatay'a 25 bin seyircili bir stadyum kazandırıyoruz. Şimdi bu yıl sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Bir müjdem daha var, ülkemizin farklı şehirlerine yaptığımız gibi millet bahçelerinden birini de Hatay'a kazandırıyoruz.

MİLLET KIRAATHANELERİ KURULACAK

İnşallah yeni bir adım, Millet Kıraathaneleri kuracağız. İskambil oynanan değil, kitaplarla döşeli, içeride kahvesi, keki olacak. Gençlerimiz yaşlılarımız gelecek. Hem kitabını okuyacak, hem kekini alacak, çayını kahvesini alacak; ücretsiz, ücretsiz. 24 saat açık olacak.

erdoğan

ÇİFTÇİLERE MÜJDE

Amanos dağlarına tünel açarak Hatay'ın iki yakasını birleşitiriyoruz. Gaziantep-İskenderun arası düşecek, Kilis İskenderun arası 40 kilometre kısalacak'' dedi. Havalimanımızın 162 bin olan yolcusu 2017'de 1 milyon 280 binoldu. Hatay bir Tarım şehri. Bizden önce Hatylı kardeşleRİm ciddi sorun yaşadı. İnşa ettiğimiz beş barajla Hatay'ın suhassasiyetini ve şehrin içme suyunu da ayrıca hallettik. Sulamayı geliştirecek baraj ve göletlerin de yapımı sürüyor.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Bi kere de fabrika yapacam desene be adam. İşın gücün beton yapmak
çok iyi işsizler orada akşamı eder attık
Köy enstitüsü yerine imam hatip, fen lisesi yerine kıraathane açmaya devam. Hayır hayır, TAMAM.
cok tesekkur ederiz reis bogazimizdan iki lokma geciyorsa oda senin sayende bu millet bir omur boyu seni ulkenin basindan birakmaz sagol varol hep basimizda ol...
vaybeee müjdeye bak aklımı başımdan aldı vallaha dünya kıskanır bu projelerden sonra. ya gidin allah aşkına bunların vatandaşa veya ülkeye ne faydası olacak açıklasın biri bana?????
gayet öantıklı ve geç kalınmış bir proje
Millet kalkınmadan , fabrikadan bahsediyor.Adamın kafası nerelerde.Tez zamanda kurtulmak dileğiyle
Millet tımarhanesi acil lazım
Milletimiz laikini buluyor. Millete bahçe , Kıraathane ve ..... hane lazım zaten. Fabrika , Sanayii vb ülkeyi kalkındıracak yatırımlar önemli. Aslında bize bir Atatürk veya gönülden bir Atatürk, çü lazım.
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