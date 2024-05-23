Görünce gözlerine inanamadı... Yer: Sultangazi! Tekstil atölyesine pimi çekilmemiş el bombası atıp kaçtılar

Olay, 22 Mayıs Çarşamba günü saat 05.00 sıralarında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, husumetlilerine ait tekstil atölyesinin önüne gelen maskeli ve kapüşonlu 2 kişi, havalandırma penceresinden içeriye pimi çekilmemiş el bombası attı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 kişi daha sonra ise olay yerinden ayrıldı.

İŞÇİ GÖRÜNCE GÖZLERİNE İNANAMADI

Sabah saatlerinde iş yerine gelen işçi, atölyeye girdiğinde yerdeki el bombasını fark edince gözlerine inanamadı. Durum hemen polise bildirilirken, olay yerine gelen polis ekipleri pimi çekilmemiş el bombasını yapılan incelemenin ardından kaldırdı. Polis ekipleri olayı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan atölyeye daha önce de silahlı saldırı düzenlendiği iddia edildi.

"SÜREKLİ BENİ TEHDİT ETTİLER"

Yaşanan olayı anlatan iş yeri sahibi Derya Durmaz, "Küçük çocukları araya koyarak sürekli beni tehdit ettiler. 2 gün önce yine tehdit aldık. ’Bu dükkanı çalıştıramazsın, buralardan gideceksin.’ Benim kimseyle bir sorunum yoktu. Bunu başlatan kişi hakkındaki şikayetimden vazgeçmiyorum. Beni korkutmak amacıyla pencereden el bombası atıyor. Pimini tam çekemiyor buradan içeri atıyor. Böyle bir şey var mı ya. Bir atölyeye burada insanlar var nasıl böyle bir şey yapabiliyorsunuz. Benim babam nasıl o toprağın altında çürümüş ise onlar da cezalarını çeksinler. Benim oğlum da cezaevinde ise onlar da kendi cezalarını çeksinler. İçeride işçiler de olabilirdi. Çünkü ben sürekli gece çalışıyorum. Bazen sabaha kadar çalışıyorum. Yani yazık değil mi? Benim sizinle ne sorunumuz olabilir. Ben kendi alnımın teri ile çalışıyorum. Korkutmak amaçlı büyük ihtimal bana gözdağı olarak o bombayı içeriye attılar" dedi.

OLAY ANI KAMERADA

Tekstil atölyesi önüne gelen maskeli ve kapüşonlu iki kişiden birisi gözcülük yapıp, diğeri ise pimini çekmeye çalıştığı el bombasını iş yerinin penceresinden içeriye atarken, o anlar iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





