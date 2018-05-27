Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye proje mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir'de Atatürk Stadyumu'nda düzenlediği mitingine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran'da yeni yönetim sistemi ile güzel bir başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz.Balıkesir Türkiye'nin vitrinlerinden biridir. Balıkesir'e 16 yılda 25 katrilyon yatırım yaptık. Konuşuyorlar. Bunlar çırak bile değil." dedi.

Erdoğan yapılan yatırımlara ilişkin, "7 bin 330 konut yaptık. Biz başında bu kardeşinizin olduğu AK Parti hükümetlerinde İstanbul İzmir otoyolu bir Balıkesir projesi değil mi? Siz Balıkesir'e buradan gelmeycek misiniz, bu uzun yollar kısalmadı mı? İstanbul-İzmir körfez geçişinde hangi köprü var Osmangazi var. Biz Ferhat ile Şirin gibi dağları deldik ve Şirin'e ulaştık. Balıkesir bir başka olacak. El ele vereceğiz" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'DAN İNCE'YE: HADİ GEL BAKALIM ONU DA DURDUR

Erdoğan, "Bu yatırmları durduracağım diyenler var mı? Bunların hayatında bir dikili arğacı yok. Şimdide durduracağım diyıor. Biz diyorum Kanal İstannbul diyor ki neden yapayım para yokki. Bunlar kör cahiller. Biz Marmaray'ı nasıl yaptıysak, Yavuz Sultan Köprüsü'nü nasıl yaptıysak aynı şekilde İstanbul İzmir otoyolunu da böyle yapıyoruz. Trakya tarafından gelen proje ile İstanbul'u Kuzey Ege ile bağlıyoruz. Hadi gel bakalım onu da durdur, onu da engelle. Senin ona ömrün yetmez ömrün. 18 Mart Çanakkale Köprüsü ile de Trakya üzerinden Balıkesir'e gelişi halledeceğiz." dedi.