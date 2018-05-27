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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye proje mesajı

SEÇİM HABERLERİ  | 27.05.2018 19:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bilecik'ta vatandaşlara hitap etti. Hayata geçirilen projelere dair bilgiler veren Erdoğan, Muharrem İnce'ye ithafen, "Trakya tarafından gelen proje ile İstanbul'u Kuzey Ege ile bağlıyoruz. Hadi gel bakalım onu da durdur, onu da engelle. Senin ona ömrün yetmez ömrün." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye proje mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir'de Atatürk Stadyumu'nda düzenlediği mitingine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran'da yeni yönetim sistemi ile güzel bir başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz.Balıkesir Türkiye'nin vitrinlerinden biridir. Balıkesir'e 16 yılda 25 katrilyon yatırım yaptık. Konuşuyorlar. Bunlar çırak bile değil." dedi.

Erdoğan yapılan yatırımlara ilişkin, "7 bin 330 konut yaptık. Biz başında bu kardeşinizin olduğu AK Parti hükümetlerinde İstanbul İzmir otoyolu bir Balıkesir projesi değil mi? Siz Balıkesir'e buradan gelmeycek misiniz, bu uzun yollar kısalmadı mı? İstanbul-İzmir körfez geçişinde hangi köprü var Osmangazi var. Biz Ferhat ile Şirin gibi dağları deldik ve Şirin'e ulaştık. Balıkesir bir başka olacak. El ele vereceğiz" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'DAN İNCE'YE: HADİ GEL BAKALIM ONU DA DURDUR

Erdoğan, "Bu yatırmları durduracağım diyenler var mı? Bunların hayatında bir dikili arğacı yok. Şimdide durduracağım diyıor. Biz diyorum Kanal İstannbul diyor ki neden yapayım para yokki. Bunlar kör cahiller. Biz Marmaray'ı nasıl yaptıysak, Yavuz Sultan Köprüsü'nü nasıl yaptıysak aynı şekilde İstanbul İzmir otoyolunu da böyle yapıyoruz. Trakya tarafından gelen proje ile İstanbul'u Kuzey Ege ile bağlıyoruz. Hadi gel bakalım onu da durdur, onu da engelle. Senin ona ömrün yetmez ömrün. 18 Mart Çanakkale Köprüsü ile de Trakya üzerinden Balıkesir'e gelişi halledeceğiz." dedi.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI KÖS KÖS OTURUYOR, GENEL BAŞKANLARI PROJE AÇIKLIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı adayı kös kös oturuyor, genel başkanları çıkmış proje açıklıyor. Sen mi yapacaksın bu projeleri ozaman sen çıkıp aday olsaydın bay Kemal. Adayları ne diyordu; yenildin yenildin yenildin, hala duruyorsun diyordu. Bu nasıl iştir. Şimdi de kalktı aday oldu. Kalkmış projeleri açıklıyor. Cumhurbaşkanı adayınız kim? O mu idare edecek bu nu idare edecek, belli değil." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkenin anamuhalefet partisi, ilkokul müsameresi kıvamında oyunlarla yönetiliyor. Bu işi takip eden bakanlığımıza gitse yerli marka otomobil peojesinin geleceğin teknolojisine göre olduğunu öğrenir. Bunlar yıkmayı bilir, engellemeyi birlir . Yapmayı bilmez. Bunlara 5 tane koyun verin kaybeder gelirler. İşlerine gelene bağırır çağırır hakaret eden sonra gider." dedi.

"SAMİMİYSEN MİT'E BAŞVUR"

Erdoğan, "Söylediği tüm bilgiler yanlış, Dürüst ve samimiysen MİT'e başvur. Sen kimsin ki Amerika'nın yetkili mercileri sana bilgi verir. İnternetten buldukları bilgiler ile ilgili seçim kampanyası yürütüyorlar."şeklinde konuştu.

"YARIN BELGELERİ İLE AÇIKLAYACAĞIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın akşam Show TV'de bazı şeyleri belgeleri ile açıklayacağım" dedi.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Yahu, yol ve köprü yapmak zaten görevin. Marifet gibi anlatma. Sen üretimi desteklemediğinden dolar yükseliyor. Eğitimi desteklemediğinden ülke cahil doldu. Dinini unuttuğundan ayakkabı kutuları doldu.
Erdoğan milleti aptal yerine koymaya son hız devam ediyor
sataşmayla siyaset devri artık bitti
ama böyle olmaz reyis uzaktan uzağa. sen ona laf söylüyosun o sana söylüyor. çıkın ikiniz bi tv kanalına ben sizi 3-5 saat seyretmeye hazırım. anlasın muharrem ince eyyy mi yaman bey mi yaman dimi ama.
Adamın amacı onu engellemek değil ki... Neden anlamıyorsun ya da anlamak istemiyorsun Sayın Cumhurbaşkanı?
Sonuna kadar arkandayız REİS!
Halkın parası ile yapılanlar bir lutüf değildir, bunları kim olsa yapmalı yapacak. Cebinden harcıyor gibi konuşuyorsun.
muharrem ince gelecek senin hakaretle insanları aşağılamayla dolu siyasetin bitecek
Muharrem İnce'yle raksedilmez. Sataşmamak lazım.
Sayın Cumhurbaskanim anlamadım. Ne demesi gerekiyordu mesela ananı da al git gibi mi? Bu iki kelimeden medet ummak çok tuhaf. Onun ne için söylendiğini herkes anladi. Ama sizin bu soyleminizin çok kişide karşılığı yok. Bu işlere takilmayalim
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