Hangi anket şirketi 24 Haziran seçim sonuçlarını doğru bildi?

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonuçlarına yönelik olarak Mayıs ayından bu yana, Türkiye'deki tüm anket şirketleri ulaştıkları sonuçları yayımladı.

Özellikle 18 ila 22 Haziran tarihleri arasında, seçim yasakları olmasına rağmen anket şirketleri sonuç açıkladı. Mayıs ayından başlayarak 22 Haziran tarihine kadar anket sonuçlarını yayımlanan anket şirketlerinden hangisi seçim sonuçlarını bildi? İşte seçim sonucuna yaklaşan anketler:

24 HAZİRAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ANKET SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde % 52, 50 oranında oy aldı. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına en fazla yaklaşan anket şirketi ORC oldu. ORC, 17-19 Haziran arasında yaptırdığı ankette Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranını 52,7 açıklamıştı.

24 HAZİRAN GENEL SEÇİMİ ANKET SONUÇLARI



AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, 24 Haziran genel seçimlerinden % 53,61 oranında oy aldı. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ise % 34, 19 oranında oya sahip. Memurlar'da yer alan habere göre, Konda, 9-10 Haziran arasında yaptırdığı seçim anketinde Cumhur İttifakı'nın oy oranını %53,8 olarak açıklayarak seçim sonuçlarına yaklaşan anket şirketi oldu.



