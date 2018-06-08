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Kılıçdaroğlu ve iş adamı arasında asgari ücret tartışması!

SEÇİM HABERLERİ  | 08.06.2018 14:45 | Son Güncelleme

Manisa’da iş dünyasıyla buluşan CHP Genel Başkanı programının sonunda bir iş adamıyla asgari ücret polemiği yaşadı. İş adamının CHP’nin ‘Asgari ücret 2 bin 200 TL olacak’ vaadinin işverene getireceği maliyetlerin hiç düşünülmeden veya iş adamlarına sorulmadan verilmesine tepki göstermesine Kılıçdaroğlu cevap verirken araya partililerin girmesiyle ortam da gerildi.

Bir dizi ziyaretler için Manisa’ya gelen CHP Gernel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Manisa Ticaret ve Sanayi Odasında iş dünyası ile buluştu. İş dünyasına getirecekleri yenilikleri ve üretime yönelik Türkiye hedeflerinden bahseden Kılıçdaroğlu programını bitirip kürsüden ineceği sırasında iş adamı İsmail Günhan’ın ‘Size bir soru sormak istiyorum demokrasi adına, hep demokrasiden bahsediyorsunuz ya. Asgari ücret 2 bin 200 TL olacak diyorsunuz. Bu rakamın yani 600 liralık artışın işverene vergisiyle birlikte yansıması bin TL olacak. Ne kadarını siz karşılayacaksınız? Üzerimize bir yük daha binecek. Manisa’nın işçi sorunu yok hatta işçi bulamıyoruz. Şuanda Manisa’da 20 bin işçi açığı var. Ben işletmeme işçi bulamıyorum şuanda 50 işçiye ihtiyacı var” dedikten sonra partililerden bazıları ‘Biz sana hemen 50 işçi gönderelim’ diyerek cevap verince ortam gerildi.

"DAHA NE İSTİYORSUNUZ"

Araya Kılıçdaroğlu girip ortamı sakinleştirerek, “Bir, vergi ödemeyeceksiniz, ücretlinin vergisini ödemeyeceksiniz. Kurtuldunuz mu vergiden, bu teşvik mi, teşvik. Bir işçi için ne kadar vergi ödeniyor, yüzde 25, bunu ödemeyeceksiniz. İşçiyle ilgili vergiyi siz ödemeyeceksiniz. Vergisiz diyoruz ya, kemik diyoruz ya. Vergi ödemeyeceksiniz. İki, sıfır faizli kredi veriyor muyuz? Vergi ve prim borcu olmamak kaydıyla bir yıl süreyle sıfır faizli kredi veriyoruz. Daha ne istiyorsunuz?” diye cevap vermesi partililer tarafından uzun süre alkışlandı.

"BU KADAR BASİT"

İş adamı Günhan'ın, "Ben kredi istemiyorum. Ben destek istemiyorum bu artıştaki payın ne kadar olacağını net bir şekilde istiyorum” diyerek karşılık vermesi üzerine Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Gayet net söyledim. Asgari ücret net 2 bin 200 TL olacak, işçinin vergisini ödemeyecek. Bu kadar basit.”

Kılıçdaroğlu daha sonra alkışlar arasında salondan ayrıldı.

İHA

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP 24 haziran seçimleri 24 haziran seçimi Manisa

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
vergi almicaksin 0 faizli kredi vereceksin sonrada gecmis ssk gibi memleketi batıracaksın peki 1.yıl iyi 2.yıl yunanistan olursun avrupa birliğide bizi kurtarmaz.
yandaş iş adamıdır o soruyu soran...
@ozangulek Yandan Mandaş Gardaş adam haklı 2200 lirayı neye göre kime göre veriyor :D
Bu soruyu Tayyibe sorabilir misin?
Kendisi karısı ve çocukları 500 binliralık mercedese bmw ye binmesin .miamide tatil yapmasın kuşaqdasında yapsın yat almasın kiralasın ne var...işçiye hakkını versin kavas.
Milleti köle görüp asgari ücret verirsen işçi bulamazsın tabi.Ac gözlü danalar
cebinden iki kuruş eksilince nasılda canı yanıyor.çalıştırın insanları köle gibi 1000 lira verin hatta o bile çok çorba parasına çalışsın
akp döneminde vatandaş o kadar sömürülüyor ki kılıçdaroğlu adama işveren primini ödemeyeceksin diyor adam hayal bile edemiyor.
Kendini işçilerin yerine koy 1600 tl maaşla şu ortamda nasıl geçinecekler Devletin son 5 yılda Ekonomi üzerinde yaptıkı tahribat 5000 tl alsan yinede faydasız Chp den başka işçiye sahip çıkan olmadı asgari ücret 3000 tl olsun insan gibi yaşamak istiyoruz .
BENDE CHPLİYİM AMA İŞADAMI DOĞRU SOYLEMIS DOĞRU SOYLEDI DIYE HEMEN YONDOŞ İŞODOMU diyen KAZMALAR VAR HADI LAN ORDAN
dumbuk isci bulamiyormus. sen isci degil olmüs essek ariyon ibne. istatistikler yalanmi soyluyor 12 milyon issiz var tuik raporuna gore. pis akp yalakacisi.
bu işadamları neden hep bana hep bana der.. kazanırken iyi.. vergi öderken kötü.. öbür tarafamı götüreceğini sanıyor yoksa bu paraları zavallılar..
Aynı soruyu reise sorabiliyorsan demokrasi vardır ülkede yok soramam diyorsan o zaman demokrasinin olmaması CHP kaynaklı değildir.
Elinden gelse 500 liraya çalıştırır bu kansız iş adamları
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