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Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

SEÇİM HABERLERİ  | 27.05.2018 16:51 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Aydın mitinginde hedeflenen kalabalığı toplayamayınca, alandaki boşluklar dikkat çekti.

Partisinin Aydın milletvekili adayları ile birlikte İstasyon Meydanı’nda seçmenlerinin karşısına çıkan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, hükümetin politikalarını eleştirerek, seçim vaatlerini sıraladı.

Meral Akşener'e büyük şok! Miting alanını görünce...

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Meral Akşener'e büyük şok! Miting alanını görünce...

Meral Akşener'e büyük şok! Miting alanını görünce...
Başta zeytin, pamuk ve incir olmak üzere toprakları bereketli Aydın’ın diğer illerde olduğu gibi tarımsal sıkıntılar yaşadığını söyleyen Akşener, zeytin arazilerini kullanıma açmaya çalışan iktidarı da eleştirdi.
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Meral Akşener'e büyük şok! Miting alanını görünce...

Meral Akşener'e büyük şok! Miting alanını görünce...
Akşener, “Zeytin’in anavatanı Türkiye’de üretim maliyetleri yüzünden çiftçi üretmeyi bıraktı. Dünyaya zeytin satan Türkiye, zeytini ve zeytinyağını ithal eder hale geldi. Değerli araziler üzerindeki zeytin ağaçlarına göz diken iktidar, torba yasa içine zeytinlikleri kullanıma açmaya çalışsa da zeytin ağaçlarına dokundurtmam.
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Meral Akşener'e büyük şok! Miting alanını görünce...

Meral Akşener'e büyük şok! Miting alanını görünce...
Zeytini de zeytinyağını da dünyaya biz satacağız. Maliyet fiyatları yüzünden ekip biçmeyi bırakan çiftçilerimize söz veriyorum. İYİ Parti’nin tarım politikalarıyla borçlar sıfırlanacak, mazot ve gübre yükü sırtımızdan kalkacak.
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Meral Akşener'e büyük şok! Miting alanını görünce...

Meral Akşener'e büyük şok! Miting alanını görünce...
Türkiye yeniden tarım ülkesi olacak” diyerek, Türkiye'nin gelecek yıllara ait hedeflerinden ve İYİ Parti'nin geleceğe ait projeleri olup olmadığından bahsetmedi.
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Meral Akşener'e büyük şok! Miting alanını görünce...

Meral Akşener'e büyük şok! Miting alanını görünce...
İYİ Parti Aydın milletvekili adaylarını tanıtarak oy isteyen Akşener, daha sonra Denizli’ye gitmek üzere karayoluyla Aydın’dan ayrıldı.
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Meral Akşener'e büyük şok! Miting alanını görünce...

Meral Akşener'e büyük şok! Miting alanını görünce...
Efeler İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitingde meydan dolmazken, alandaki büyük boşluklar dikkat çekti.
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Meral Akşener'e büyük şok! Miting alanını görünce...

Meral Akşener'e büyük şok! Miting alanını görünce...
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Meral Akşener'e büyük şok! Miting alanını görünce...

Meral Akşener'e büyük şok! Miting alanını görünce...
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Meral Akşener'e büyük şok! Miting alanını görünce...

Meral Akşener'e büyük şok! Miting alanını görünce...
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
verdiler gazı verdiler gazı miting alanları hep boş ilk bir kaç ilde kendi çevreleri ile beraber bir kalabalık oluşturdular gerisi hüzün ve gerçekler ...!!!yüzde 10 geçemez bunlar!!!
Aydın CHP'nin kalesi. bir kez AKP seçildi oda israfın dibine vurdu, milyonlarca lira borç takıp gitti. Neyseki Aydın halkı bu israfı 5 senede gördü ve AKP'li belediye başkanını anında indirdi.
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