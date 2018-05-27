Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

1 / 9 Meral Akşener'e büyük şok! Miting alanını görünce...

Başta zeytin, pamuk ve incir olmak üzere toprakları bereketli Aydın’ın diğer illerde olduğu gibi tarımsal sıkıntılar yaşadığını söyleyen Akşener, zeytin arazilerini kullanıma açmaya çalışan iktidarı da eleştirdi.