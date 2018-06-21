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Muharrem İnce İzmir mitinginde vatandaşa tepki gösterdi

SEÇİM HABERLERİ  | 21.06.2018 20:22 | Son Güncelleme

24 Haziran erken seçimi öncesinde çalışmalarını sürdüren Muharrem İnce İzmir mitinginde ön sıralardan sürekli kendisine seslenilmesi üzerine tepki gösterdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir mitingi sırasında kendisine sürekli ön sıralardan seslenilmesine tepki gösterdi.

"SÖYLE BAKALIM, İYİ MİSİN?"

İnce, "Eğer size uysam burada 2 milyon kişiyi bırakıp sizinle sohbet etmem lazım. Sizi duyuyorum ama sizinle sohbet etme şansım yok" dedi ve vatandaşa yaklaşıp "15 dakikadır ablacığım, söyle bakalım! İyi misin? Allah razı olsun, haydi bir alkış ablama..." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
2 milyon:)))) bu matematiği de bilmio galiba:)))
Adam öğretmen dersi bölündüğünde verdiği tepki... Türkiyeye sen yakışırsın hocam...
şu başlığı sıkıyorsa reisinize atın
kotu bir sey yapmamiski
2 milyon büyük rakam yahu...olmaması gelmiyor insanın ????
2 milyon mu. ohaa . sizin öğreteceğiniz matematik te böyleyse
Hay ben senin haberciligibe mynet! Milyonların sevgi seli oldugu miting için yaptıgın habere bak!
Ben şahidim fırçalamadı. niye yalan söylüyorsun??
İzmir Chp bu sefer %70-80 çıkaracak gibi akp yok olacak:)
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