Muharrem İnce İzmir mitinginde vatandaşa tepki gösterdi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir mitingi sırasında kendisine sürekli ön sıralardan seslenilmesine tepki gösterdi.

"SÖYLE BAKALIM, İYİ MİSİN?"

İnce, "Eğer size uysam burada 2 milyon kişiyi bırakıp sizinle sohbet etmem lazım. Sizi duyuyorum ama sizinle sohbet etme şansım yok" dedi ve vatandaşa yaklaşıp "15 dakikadır ablacığım, söyle bakalım! İyi misin? Allah razı olsun, haydi bir alkış ablama..." ifadelerini kullandı.

