HABER

Muharrem İnce'nin açıklamasının ardından polisten YSK önünden ayrılın anonsu

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 18:05 | Son Güncelleme

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin açıklama yapmasından sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne gelen vatandaşları polis anonslar yaparak uzaklaştırmak istedi.

Muharrem İnce'nin açıklamasının ardından polisten YSK önünden ayrılın anonsu

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin açıklama yapmasından sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde toplanmaya başlayan vatandaşları polis anonslar yaparak uzaklaştırmak istedi.

CHP'li Barış Yarkadaş, 'Oylarımızı korumak için Ankara'ya geldim. YSK'ya giden tüm yollar kamyonlarla kapatılmış' mesajını paylaştı.

PARTNERTitreşimli kilot sosyal medyayı salladı!Titreşimli kilot sosyal medyayı salladı!
2018 seçim sonuçlarında bir ilk! Fatih Portakal canlı yayında açıkladı2018 seçim sonuçlarında bir ilk! Fatih Portakal canlı yayında açıkladı
Meral Akşener'den oy verme işleminin tamamlanmasının ardından ilk açıklama!Meral Akşener'den oy verme işleminin tamamlanmasının ardından ilk açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP muharrem ince Yüksek Seçim Kurulu polisten YSK önünden ayrılın anonsu

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Diyarbakır Bağlar'da neler oluyor? Tartışma yaratan fotoğrafa yalanlama

Diyarbakır Bağlar'da neler oluyor? Tartışma yaratan fotoğrafa yalanlama

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şimdi bir de elektrikler kesilirse ve kediler meydana inerse şaşırmayın. Yine hişe oyunları başlıyor. Herkes oy’una sahip çıksın.
hepiniz başladınız yine aynı senaryolara yine kaybedeceğinizi anladınızya.çamur adamlar sizi.sizden dürüst, namuslu ,ahlaklı ,sütten çıkmış ak kaşıklarsınız ya sizden başka herkes sahtekar, sizin hayatınız sahte.tırsıklar sizi. topunuz gelin ...........
Diğer Haberler
CHP'den son dakika 24 Haziran seçim sonuçları açıklaması!

CHP'den son dakika 24 Haziran seçim sonuçları açıklaması!

24 Haziran Osmaniye cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçim sonucu

24 Haziran Osmaniye cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçim sonucu

Yalova 24 Haziran seçim sonuçları! Yalova cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonuçları sonucu

Yalova 24 Haziran seçim sonuçları! Yalova cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonuçları sonucu

Almanya ve Amerika'da seçim sonuçları! Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi oy oranları!

Almanya ve Amerika'da seçim sonuçları! Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi oy oranları!

Niğde'de İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu adliyede yangın çıktı

Niğde'de İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu adliyede yangın çıktı

Suruç 24 Haziran seçim sonuçları! Şanlıurfa Suruç cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonucu

Suruç 24 Haziran seçim sonuçları! Şanlıurfa Suruç cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonucu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.