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Prof. Arı: Seçimde İslam'ın geleceği için oy kullanacağız

SEÇİM HABERLERİ  | 21.05.2018 08:31 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Tayyar Arı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla alınan seçim kararıyla ilgili '24 Haziran’da İslam dünyasının geleceği için de oy kullanacağız' dedi.

Prof. Arı: Seçimde İslam'ın geleceği için oy kullanacağız

Daha önce 12 çocuğun hayatını kaybettiği Aladağ yurt faciasına "Kader sonuçta" diye yorum yapan Prof. Dr. Tayyar Arı, Sabah'tan İsa Tatlıcan'ın sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için Erdoğan için "Türkiye'de istikrarı temsil ediyor" ifadelerini kullanan Arı, "24 Haziran’da İslam dünyasının geleceği için de oy kullanacağız" dedi.

Arı'nın Tatlıcan'ın sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

ABD neden Kudüs meselesini birden dünya gündemine taşıdı?

İsrail'in varlığı ABD'ye bağlı. 1947 Genel Kurul kararı ve ortaya çıkan sonuç tamamen ABD'nin ürünü. İngiliz manda yönetimi şeklinde kurulan İsrail devletini tanıyan ilk ülke ABD'ydi. O günlerden sonra tüm işgallerde ABD'nin desteği vardır. Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması kararında bu tarihsel gerçeği unutmamamız gerekir.

Peki Trump 1995'te alınan bir kararı neden şimdi uyguladı?

ABD'de çok ciddi bir Siyonist lobi var. Trump, Yahudi lobisinin desteğini almazsa işinin zor olduğunu düşünüyor. Arap Baharı sonrasındaki Ortadoğu'daki parçalanmışlığı da fırsat biliyor.

BM Genel Kurulu'nun araştırma komisyonu kurulması konusundaki kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Belki psikolojik bir etkisi olur. İsrail'in yaptığının bir terör eylemi olduğunun deklare edilmesi önemli.

ABD'den sonra iki ülke daha elçiliğini taşıma kararı aldı. Bu ülkelerin sayısı artabilir mi?

Bu İslam dünyasının duruşu ve kararlılığı ile ilgili bir durum. Filistin meselesi uluslararası kamuoyunda sürekli sıcak tutulmalı. AB ülkelerinin İslam dünyasının tamamını karşısına almak istemez.

İstanbul'da toplanan İslam Zirvesi Toplantısı'nın aldığı kararları nasıl buldunuz?

Kararlar uygulanabilirse çok önemli.İslam dünyası çok büyük bir güçtür. Eğer bu devasa güç ekonomik bir konuda bir karar alırsa dize getiremeyeceği ülke yok. Buna İsrail de dahil. İsrail'e uygulanacak bir ekonomik ambargoda kararlı olunursa önemli sonuçlar alınabilir.

Siyasi sorunlarında birlik olamayan İslam dünyası ekonomik bir meselede nasıl birlik oluşturacak?

Müslüman dünya kendi sorunlarını kendisi çözdüğü anda çok güçlü bir İslam dünyası ortaya çıkacaktır. Peki Müslümanlar kendi sorunlarını nasıl çözecek. Burada Türkiye devreye giriyor. Türkiye İslam dünyasını bu konuda öncülük etmek için harekete geçti. Müslümanlar olarak sorunlarımızın çözümü için daha fazla diplomasiye ihtiyacımız var. Güçlü bir İslam dünyası olursa ABD de İsrail de geri adım atacaktır.

İsrail'in geleceği nasıl sizce?

İsrail'in varlığı İslam dünyasının parçalanmışlığının bir neticesidir. Başka bir açıklaması yoktur bunun. İslam dünyası kendi içerisinde parçalanmışlığı sona erdirirse, enerjiyi ve ekonomiyi kontrol edebilirse dünya başka bir yer haline gelebilir. ABD olmasa bugün İsrail de olmazdı. Eninde sonunda bu kötü sonla karşılaşacaklar.

SEÇMEN SORUMLU DAVRANMALI

Türkiye İslam dünyasına siyasi konularda öncülük etmeye çalıştıkça Batı'nın ve İsrail'in doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığını görüyoruz. Sizce neden hedef Erdoğan?

Hiçbir ülke, başka bir ülkenin kendisine rağmen büyümesini istemez. Bugüne kadar politikalarını yönlendirdiğiniz Türkiye elinizden kaçıp gidiyorsa bundan daha fazla rahatsız olursunuz. Türkiye emperyalistlerin kontrolünden çıkıyor. AB ve ABD'ye muhtaç olmadığını söylüyor. Erdoğan'dan kurtulurlarsa Türkiye'yi yeniden kontrol edilebilir hale getirebileceklerini düşünüyorlar. İslam dünyasının geleceği açısından 24 Haziran seçimleri çok kritik bir dönemeç. Türkiye, 24 Haziran'da var olma seçenekleri arasında bir tercihte bulunacak. Ben varım diyecek. İslam dünyası bensiz olmaz diyecek. Kudüs meselesini bensiz çözemezsiniz diyecek. Ya da tüm bunlardan vazgeçerek politikalarını başkalarının belirlediği bir ülke olarak yoluna devam edecek. Bence 24 Haziran'da İslam dünyasının geleceği için oy kullanacağız. Sadece İslam dünyasının değil tüm mazlumların geleceği için oy kullanacağız. Bu umudun gerçekliğe dönüşmesi için herkesin sorumlu davranması ve bu hissiyatla oy kullanması gerekir.

Seçimle ilgili öngörünüz var mı?

Ortada 16 yıllık bir emek ve çaba var. Bu emeğin bitirilmesine kimsenin gönlü razı gelmez. Cumhurbaşkanımız'ın çabaları görülüyor. Sahadaki gerçeklik de şu. Seçmenin siyasi tercihinde bir değişiklik yok. İyi Parti ve CHP tabanları benzeşiyor. Bence İyi Parti'ye giden CHP oyu şimdilerde geri döndü.

Muharrem İnce'nin performansını nasıl buluyorsunuz?

CHP ve İyi Parti 24 Haziran'da aynı oy havuzunu kullanıyor. Ancak CHP açısından şöyle bir risk var. FETÖ ile mücadelede isteksizlik ulusalcıları küstürdü. Muharrem İnce'nin ortaya çıkışı İyi Parti'ye giden oyları biraz durdurdu.

'BİRİNCİ TURDA BU İŞ BİTER'

Seçimin ikinci tura gideceğini düşünüyor musunuz?

Baştan beri birinci turda bu işin biteceğini söyledim. Bütün anketler Erdoğan'ın oyunun yüzde 54'ün üzerinde olduğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de istikrarı temsil ediyor.

Cumhur ittifakının karşısındaki ittifakın üyeleri her konuda konuşuyor ama FETÖ ile mücadeleye hiç girmiyor?

Bu çok acı verici bir durum. Ciddi bir endişeye yol açacak bir durum. 2012 MİT krizinden bu yana FETÖ ile birlikte hareket ediyorlar. Tüm MGK kararlarında devletin önceliği haline gelmiş FETÖ örgütü hakkında CHPİyi Parti ve Saadet Partisi açık bir duruş ortaya koymuyor.

Saadet Partisi'nin tabanı CHP ile ittifakı sindirebildi mi?

Saadet Partisi'nde genç kesim ile yaşlı kesim arasında bir kırılma var. Fatih Erbakan'ın Saadet gençliği üzerinde önemli bir etkisi var ve bu gençlik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekliyor. Temel Karamollaoğlu etrafında toplanan yaşlı kesimi bilmem ama genç kesimin Erdoğan için oy kullanacağını düşünüyorum.

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
islamı siyasete bulaştıracak kadar münafiklar bunlar
Ulan islamın hangi şartında %150, %100, %50 vergi ile halkın üzerinden geçinmek var be dinsizler.
israilin işini bitirmek için israilin üstün cesaret madalyası verdiği kişiye oy vermeyeceğiz hepsi bu. Bu kadar basit
Çanakkale ruhu da o zaten . dedelerimiz laiklik sosyalıstlık komunistlik için savaşmadı. taksimde özgürlüğün işaret diye soyunanları düşünmedi . dinimi elden gitmesin diye savaştı ...
buyur prof mu cahilmi anlayan varsa okuzun onde gidenii
profösör diye televizyonlara çıkıp utanmadan konuşuyor yalaka ne olacak.
Karanlık bir geleceğe, ekonomik batışa, delet ve milletin mallarını sömürülmesine, bölünüp parçalanlanmaya, fakileşmeye, çağın gerisinde kalmaya, dikta yönetime dur demek ve çocuklarımızın geleceği için siyasal islamdan beslenen akepeye ve onun c.bsk. adayına 24 Haziranda OY vermeyin.
Sanarsın sadece Türkiye de İslam var :) seçimin daha ne anlama geldiğini bile bilmiyor.
İslamı siyasete alet etmeseniz olmaz değil mi? İslamı siyaset aracı kullanarak buralara kadar geldiniz, insanların dini duygularını istismar ettiniz.
başladılar tüccarlığa
sen de haklısın siz yokken bu ülke atşe suya toprağa tapıyordu. islam dini sizin sayenizde geldi ülkeye. insanlarla bildiğin alay ediyorsunuz Allah akıl versin diyende bu yaşatan sonra o akıl sizde bir işe yaramaz.
bi kendi akıllı vatandaş gerizekalı . kendini beğenmiş biraçıklama belkide Reisin gitmesi islam dünyası için daha hayırlı. geleceği nereden biliyorsun sayın prof.
şuna pisliklerinizi örtmek için demiyorda...
Bunun gibi hasta beyinler 24 haziranda bir daha geri dönmemek üzere gidecek inşallah.
bilimin karşısında hiç bir din ayakta kalamayacak.
Din maskesi ile ülke soymaya devam etme niyetinde. Bu suçtur, bunun hesabı 25 Haziran'da sorulacak.
İSLAMİYET nasıl döndü dolaştı siyasete bulaştı bu ne aymazlıktır daha önce hristiyanlık mı oylanıyordu
len de git islamı korumak din tüccarlarınamı kaldı
hadi ordan be hadi ordan küfür ettirtme kendine
sen yalakalıkta mı prof sun
bencede
islamın geleceğini yahudiden madalya alan her söylediğinden dönen bop eşbaşkanına mı emanet edeceğiz. fetö ye parsel parsel peşkeş çeken pkk ile çözüme girene mi teslim edeceğiz.
küfür etmeyi Allah tan sevmiyorum
İSLAM'DA RİYA ,ADAM KAYIRMA, HIRSIZLIK,VATAN HAİNİ İLE ANLAŞMA, YALAN DOLAN VAR MI? BİR YERE GELMEK İÇİN YALAKALIK EDEN VE BUNUN İÇİN MÜSLÜMANLIĞI KULLANAN BİRİSİNİZ BENCE.
ha bide dini siyaset etmeyinde icraatı görelim..hem cehenneme gidecek olanlara kızmanızın sebebibinide anlamış değilim. nedir bu cehennemliklere düşmanlığınız, çokmu kıskanıyorsunuz..
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