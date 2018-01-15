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Bir tıkla ikizinizi bulun! Google'dan yeni özellik

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 15.01.2018 20:01 | Son Güncelleme 8 saat önce

Google Arts & Culture uygulaması, yüz tanıma teknolojisiyle sanat dünyasındaki benzerinizi ortaya çıkarıyor.

Bir tıkla ikizinizi bulun! Google'dan yeni özellik

Google’ın kültür sanat alanında sunduğu platformu Cultural Institute, zengin içeriği ile bu alana ilgi duyanlar için faydalı bir kaynak haline geldi. Uygulama ile, dünyanın dört bir yanındaki sanat eserlerini görmek, sanat dalı ve sanatçıya göre arama yapmak ücretsiz bir hizmet olarak sunuluyor.

Uygulamaya şimdi eğlenceli bir özellik daha eklendi. Arts & Culture ana sayfasında çıkan bir buton ile sanat dünyasındaki size benzeyen profili bulabiliyorsunuz. Google bunu sahip olduğu veritabanı ve yüz tanıma teknolojisinden faydalanarak bizlere sunuyor.

UYGULAMA HENÜZ SADECE ABD'DE KULLANILABİLİYOR

Uygulamanın henüz sadece ABD’de kullanılabildiğini ve konum değiştirmeden bu özelliğe Türkiye’den erişilemediğini de belirtelim.

Google Arts & Culture ücretsiz olarak App Store ve Google Play Store‘dan indirilebiliyor.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Tamam da bulduğu ikizimiz, çok önceleri rahmetli olmuş biri oluyor. Mesela şu anda herkes resmini yüklese ve halen yaşamakta olanların birebir benzerlerini bulsa daha iyi olur. Ve dese ki '' Senin benzerin izmir'in Alsancak semtinde yaşıyor. '' Ben de gidip o benzerimin dükkanında... kasaya geçip tövbe tövbe...
Dünyanın değişik yerlerinde kaç ikizim var acaba? En çok italya'da vardır sanırım... Benzerlerimin karakterleri nasıl acaba? Kötü olan bir ikizimi bulup... öldürüp kendime intihar süsü versem. Suçu da başka bir ikizimin üstüne yıksam. Veya zengin bir ikizimi yok edip onun yerine geçsem. Bu gece aklım hep kötü şeylere çalışıyor ha... Okumadan birisi. Uyumak en iyisi.
yurdum insani iş başinda yine :)
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