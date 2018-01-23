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Galaxy S9 hakkında bilgiler gelmeye başladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 23.01.2018 17:05 | Son Güncelleme 1 saat önce

Samsung’un amiral gemisi modellerinden olan Galaxy S9 ile ilgili bilgiler yavaş yavaş gelmeye başladı. Yeni gelen bilgiler ürün hakkında çok daha fazla detay içeriyor.

Galaxy S9 hakkında bilgiler gelmeye başladı

Samsung, MWC 2018 dahilinde yeni amiral gemisi Galaxy S9 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Ürün hakkında sızıntılar ise şimdiden gelmeye başlamış bulunuyor. Bu bilgiler içinde en çok ise kamera detayları öne çıkıyor. Ürün dahilinde iki kamera bulunması en çok göze çarpan detay olarak öne çıkmakta.

Kamera ön plana çıkıyor

Gelen bilgilerde Galaxy S9, f/1.5 diyafram açıklığına sahip ve 12 MP çözünürlüğünde OIS destekli bir lens ile donanmış olarak kullanıcıya ulaşması bekleniyor. Bu seviyede bir lens ise ürün için DSLR seviyesinde bir fotoğraf kalitesi anlamına geliyor. İki adet lens olması da çok daha geniş açılı ve alan derinliği olan fotoğraflar çekmeye destek verecek. Diyafram değerinde olan değişim gece çekimlerinin kalitesine de oldukça olumlu katkı sağlayacak. Manuel şekilde geçiş yapılabilen f/1.5 ile f/2.4 diyafram aralığı kullanıcıya esneklik sağlıyor. Bunların yanında “Super Slow-mo” adı verilen yavaş çekim sistemi de ürün dahilinde yer alacak. Ön kamera 8 MP ile gelirken iris tanıma özelliği bu kısma entegre edilmiş olacak.

Galaxy S9 Teknik Özellikleri

· 5.7 inç boyutunda Quad HD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekran

· Qualcomm Snapdragon 845 (ABD pazarı) Exynos 9810 (Global versiyon)

· 4 GB sistem belleği

· Dual Pixel özellikli 12 MP arka kamera

· 8 MP çözünürlüklü ön kamera

· Iris tarayıcı

· 3000 mAh batarya

· 64 GB depolama bölümü

· Stereo hoparlör

· IP68 sertifikası

Galaxy S9 Plus Teknik Özellikleri

· 6.3 inç boyutunda Quad HD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekran

· Qualcomm Snapdragon 845 (ABD pazarı) Exynos 9810 (Global versiyon)

· 6 GB sistem belleği

· 12 MP çözünürlüklü çift arka kamera

· 8 MP çözünürlüklü ön kamera

· Iris tarayıcı

· 3500 mAh batarya

· 64 GB depolama bölümü

· IP68 sertifikası

· Stereo hoparlör

Ürün hakkında gelen bu bilgiler ise MWC 2018 kapsamında çok daha net hale gelmiş olacak.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Samsung Galaxy S9

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