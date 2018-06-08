Geliştirici hesabı olmadan iOS 12 nasıl yüklenir?

iOS 12 Beta 1 sadece geliştiriciler için yayınlanan bir sürüm. Geliştiricilerden gelen geri bildirimleri dikkate alarak yeni işletim sisteminin hatalarını düzeltmeyi amaçlayan Apple, iOS kullanıcıları için İOS 12’nin son sürümünü Eylül’de yayınlamayı planlıyor. Ancak Eylül’ü beklemek istemeyen kullanıcılar için İOS 12 beta’yı kullanmanın bir yolu var.

İŞTE İOS 12’Yİ YÜKLEMENİN YOLU

iOS 12 yüklemek isteyen Apple kullanıcılarının öncelikle şu linke tıklayıp İOS downloads seçeneğindeki gerekli adımları uygulaması gerekiyor. Bu adımları uygulayan kullanıcılar daha sonra iOS 12 geliştirici profilini cihaza yüklüyor ve herhangi bir geliştirici hesabına gerek kalmadan iOS 12 beta 1’i kullanabiliyor.

İOS 12 BETA 1 SİZİN İÇİN TEHLİKELİ OLABİLİR

iPhone ve iPad sever Apple kullanıcılarına hatırlatmakta fayda var; İOS 12’yi yüklemenin bu yolu sizin için tehlikeli olabilir. Zaten birçok hata ile gelen iOS 12 beta sürümü, daha kurulum aşamasında cihazınıza zarar verebilir. Bu yüzden biz iOS 12’nin Eylül ayında yayınlanacak olan nihai sürümünü beklemenizi tavsiye ederiz.

