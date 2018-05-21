Huawei Y5 Prime (2018), raflardaki yerini alacak

Honor veya P serisi akıllı telefonları için sıkı tanıtım çalışmaları yürüten ve yeni modelleri çıkmadan önce özel bir etkinlikle tanıtan Huawei, söz konusu Y serisi olduğunda farklı bir yol izliyor.

Bugüne kadar çıkan tüm Huawei Y modelleri, herhangi bir etkinlik düzenlenmeden, sessiz sedasız satışa sunuldu. Huawei Y5 Prime (2018) için de durum farklı olmadı.

Huawei Y serisinin yeni üyesi, sessiz sedasız ortaya çıktı. Y5 Prime (2018), bugün Huawei’nin resmi internet sitesinde görüldü. 146.5 x 70.9 x 8.3 mm boyutları ve 142 gramlık ağırığı ile kompakt bir telefon olan Y5 Prime (2018), HD+ çözünürlükte 5.45 inç ekranla geliyor.

Teknik özelliklere geldiğimizde Y5 Prime (2018), 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı ile geliyor. Telefonun depolama alanı microSD hafıza kartı ile yükseltilebiliyor. Ayrıca telefonda microSD kartı girişi dışında, ikinci SIM-kart girişi de bulunuyor. İlginç bir şekilde Huawei yeni telefonunun hangi yonga setini kullanacağını sitesinde belirtmiyor. Daha önce çıkan sızıntılara göre telefon Snapdragon 450 yonga seti kullanacak.