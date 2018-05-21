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Huawei Y5 Prime (2018), raflardaki yerini alacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.05.2018 09:27 | Son Güncelleme

Huawei Y serisinin yeni üyesi sessiz sedasız ortaya çıktı. Huawei Y5 Prime (2018), bugün Huawei’nin resmi internet sitesinde görüldü.

Huawei Y5 Prime (2018), raflardaki yerini alacak

Honor veya P serisi akıllı telefonları için sıkı tanıtım çalışmaları yürüten ve yeni modelleri çıkmadan önce özel bir etkinlikle tanıtan Huawei, söz konusu Y serisi olduğunda farklı bir yol izliyor.

Bugüne kadar çıkan tüm Huawei Y modelleri, herhangi bir etkinlik düzenlenmeden, sessiz sedasız satışa sunuldu. Huawei Y5 Prime (2018) için de durum farklı olmadı.

Huawei Y serisinin yeni üyesi, sessiz sedasız ortaya çıktı. Y5 Prime (2018), bugün Huawei’nin resmi internet sitesinde görüldü. 146.5 x 70.9 x 8.3 mm boyutları ve 142 gramlık ağırığı ile kompakt bir telefon olan Y5 Prime (2018), HD+ çözünürlükte 5.45 inç ekranla geliyor.

Teknik özelliklere geldiğimizde Y5 Prime (2018), 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı ile geliyor. Telefonun depolama alanı microSD hafıza kartı ile yükseltilebiliyor. Ayrıca telefonda microSD kartı girişi dışında, ikinci SIM-kart girişi de bulunuyor. İlginç bir şekilde Huawei yeni telefonunun hangi yonga setini kullanacağını sitesinde belirtmiyor. Daha önce çıkan sızıntılara göre telefon Snapdragon 450 yonga seti kullanacak.

Telefonun arka kamerası 13 megapiksel, selfie kamerası 5 megapiksel. Y5 Prime (2018)’in batarya kapasitesi ise 3020 mAh. Power Saving 6.0 teknolojisi kullanan telefon, bu sayede tek şarj ile 62 saat devamlı müzik dinleme veya 13 saat aralıksız video izlemeye olanak sağlıyor.

Huawei Y5 Prime (2018)’in ne zaman satışa sunulacağı veya fiyatı şimdilik belirsizliğini koruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Y5 Prime teknoloji

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