Instagram hikayeleri zorla izletecek!

Farkında mısınız bilmiyorum, Instagram stories bir anda Instagram’ın en popüler tarafı olup çıktı. Öyle ki günümüzde her bir dakikada en az bir İnstagram hikayesi paylaşılır oldu. Hal böyle olunca İnstagram’ın hikayelere yapacağı her yenilik de büyük önem taşır hale geldi. Bu yüzden her yeni güncellemede ince eleyip sık dokuyan İnstagram yönetimi, bu kez bazı kullanıcıları kızdıracak cinsten bir yenilik ile gündeme oturdu.
The Verge’ın haberine göre İnstagram, sabit hikayeler paneli adında bir paneli devreye sokmanın arifesinde. Bu panel ile ekran kaydırmalarında dahi hikayeler kısmını sabit tutacak olan İnstagram, siz görmek istemeseniz bile hikayeleri gözünüzün önünde tutacak. Zorla izletme kısmı ise tam da burada başlayacak. Sabit paneli görmekten gına gelince hikayeleri izlemekten başka çareniz kalmayacak. Bu, panelden kurtulmanın şimdilik bilinen tek yolu.
İnstagram sabit hikaye panelinin sevindirici yanı ise sadece test edilen bir özellik olması. Yani şu sıralar sınırlı sayıdaki İnstagram kullanıcısı sabit hikayeler özelliğini deneyimliyor ve deneyimlerini İnstagram’a aktarıyor. Pek tabi test aşamasındaki sorunlar neticesinde özellik hiçbir zaman gerçek olmayabilir.
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