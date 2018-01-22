Logitech G703 Lightspeed inceleme

İster single player, isterseniz de online oyunları tercih ediyor olun, güçlü donanımlardan kurulu bir bilgisayar gerçekten şart. Tabii bu güçlü yapıdan yararlanabilmek ve oyunlarda rahatlıkla yol alabilmek için kontrol tarafı da çok önemli. Klavye ve mouse’dan söz ediyoruz. Bu incelememizde yer verdiğimiz Logitech’in G703 isimli yeni mouse modeli, gelişmiş kablosuz oyun deneyiminiz için aradığınız partner olabilir.
Ürünün tasarımına baktığımızda, sade ve göz hoş gelen detayların bir araya geldiğini söyleyebiliriz. Yetkililer, oldukça popüler olan G403 modelindeki tasarımı aldıklarını ve daha güçlü bir mouse ortaya çıkarmak için çalıştıklarını belirtiyorlar. 50 milyon tıka kadar dayanıklı ürünün RGB aydınlatma sistemi ve avuca rahatlıkla oturan yapısı var. Tabii programlanabilir 6 tuşu da unutmamalıyız. Alt kısma baktığımızda, isterseniz 10 gram ek ağırlık yerleştirebileceğiniz manyetik bir bölme var. Tabii bu ek ağırlık da ürünün kutusunda geliyor.
Logitech’in sitesinden ücretsiz olarak indirebileceğiniz ve Türkçe dil desteği de bulunan Gaming Software yazılımı sayesinde hem RGB aydınlatma sistemi hem de programlanabilir tuş tercihlerinizi özelleştirebilir, ayrıca DPI ayarlarını da (200 – 12.000 dpi) yapabilirsiniz. Tabii tüm ayarlarınız mouse’unuzun dahili hafızasına kaydediliyor ve böylece başka bir PC’de kullanmak istediğinizde de bu ayarlarınıza hemen erişebiliyorsunuz.
G703’ü ister kablolu olarak kullanın, isterseniz de kablosuz olarak. Işık hızında kablosuz bağlantıdan söz edildiğini ve 1 milisaniyelik bildirim süresi olduğunu belirtelim. Bunun anlamı, mouse’u oynattığınızda ya da bir tuşa bastığınızda, bu işlemler anında algılanıyor ve böylece online arenalarda bitirici hamleler gerçekleştirebiliyorsunuz.
Ve biraz da PowerPlay sisteminden bahsedelim. Bu cihazı ayrıca satın almanız gerektiğini belirtelim. Bu ürünü hem bir mouse pad hem de kablosuz bir şarj cihazı olarak kullanabiliyorsunuz ve şu an bu ürüne iki mouse destek veriyor. Logitech G703 ve G903. Bu arada, G903 gaming mouse’un incelemesine de sitemizden ulaşabilirsiniz.
Son sözlere gelecek olursak, Logitech’in kullanışlı tasarımı yüksek performansla buluşturduğunu, Gaming Software yazılımı sayesinde de özelleştirilebilir birçok imkan sağladığını söyleyebiliriz.
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