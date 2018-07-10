MoviPhone film izlemek için ideal!

Elbette oyun oynarken, film izlerken daha büyük ekran kullanmak deneyimi de ciddi şekilde etkiliyor. Projektör veya televizyon kullanmak güzel bir çözüm olabilir, fakat bunlardan daha basiti varsa, herhalde bu telefon üzerindeki bir projektör olurdu. MoviPhone, 720p’de 100 inçe kadar yansıtma özelliğiyle en büyük televizyonları bile neredeyse ikiye katlayacak bir büyüklüğe sahip. 80,000:1 kontrast oranı da bulunan projektörden elbette üst düzey bir kalite beklemek doğru olmaz. Yine de sunduğu pratiklikle kayda değer bir konuma yerleştirilebilir.
Telefonunun teknik özelliklerine baktığımızda ise bizi 5.5 inç Full HD ekran, 8 çekirdekli MediaTek MT6750V işlemci, 4 GB RAM, 128 GB depolama, 16 MP arka; 8 MP ön kamera ve 4000 mAh pil bekliyor. Ayrıca kutudan Android Nougat işletim sistemiyle çıkacak olan cihaz, 599 dolarlık fiyat etiketine sahip.
Son olarak projektörlü telefonların yeni bir fikir olmadığını hatırlatalım. Daha önce Samsung ve Motorola’nın da bu konuda denemeleri olmuştu. Hatta Motorola’nın modeli 225 dolar gibi bir fiyattan hala satışta.
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