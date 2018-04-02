PUBG Artık Türkçe Oynanacak!

Tanıtımından sonra, dünya çapında büyük ilgi gören ve milyonlara ulaşan oyuncu sayısı ile PUBG Mobile, önce APK ile indirilebiliyordu.

Kullanıcıların mobil oyunlara olan ilgisini gören PUBG Tencent ile önemli bir anlaşmaya imza atarak, bu popüler hayatta kalma oyununu Android ve iOS platformlarında yayınladı. Oyunun resmi versiyonu geçtiğimiz günlerde İOS ve Android için resmi olarak Avrupa’ya geldi.

Oyuna bugün yeni bir güncelleme geldi. Bu güncelleme ile PUBG Mobile Türkçe oldu. Oyun bundan böyle Türkçe arayüze sahip. PUBG Türkçe ile birlikte Almanca, Rusça, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Mandarin, Thai ve Endonezce dillerini de destekliyor.

Güncelleme ile ayrıca oyunun cihaz uyumluluk sorunu giderildi ve performans geliştirmeleri yapıldı. Oyun, iPhone 5s, iPad Air, iPad mini 2 ve iPad Mini 3 için daha stabil hale geldi. Android kullanıcıları için de, artık birçok cihazda oynananabilir hale geldi. Ayrıca oyuna Facebook hesaplarıyla bağlanan kullanıcılar, oyun içi ikonlarını artık değiştirebilecek.