Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! İşte Note 9'un özellikleri ve fiyatı!

Samsung'un ABD’nin New York kentinde gerçekleşen lansmanı ile şirketin yeni akıllı telefonu ve akıllı saati görücüye çıktı. 2011’de hayatımıza giren Note ailesinin yeni ferdi Galaxy Note 9'un özellikleri lansman ile birlikte resmiyet kazandı. İşte Galaxy Note 9 ile ilgili tüm detaylar....

Samsung bombayı patlattı! Galaxy Note 9 tanıtıldı!

1 / 14 Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung yeni amiral gemisi modelini görücüye çıkardı.

2 / 14 Samsung'un ABD’nin New York kentinde gerçekleşen lansmanı ile şirketin yeni akıllı telefonu ve akıllı saati görücüye çıktı. 2011’de hayatımıza giren Note ailesinin yeni ferdi Galaxy Note 9'un özellikleri lansman ile birlikte resmiyet kazandı. İşte Galaxy Note 9’un tüm özellikleri...

3 / 14 EKRAN BÜYÜDÜ Samsung'un yeni akıllı telefon modeli Galaxy Note 9, 6.4 inç ekrana ev sahipliği yapıyor. Bir önceki modelde tercihini 6.3 inçlik bir ekrandan yana kullanan Samsung, bu hamlesi ile Note serisinin ekranını da büyütmüş oldu. Super AMOLED paneli kullanmaya devam eden Samsung, çentikli ekran tasarımı yerine, kavisli ekran ile Infinity Display anlayışını sürdürüyor.

4 / 14 Bu ekranın çözünürlüğü de QHD+ yani 1440 x 2960 (516 ppi) seviyesinde. 1.2 Gbps LTE internet bağlantı teknolojisi sayesinde Galaxy Note 9 internete de oldukça hızlı bağlanıyor.

5 / 14 Ekran HDR10 ve Always-On desteği sunarken, Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ile korunuyor. Cihaz gücünü yeni Exynos 9810 işlemcisinden alıyor.

6 / 14 SUYA VE TOZA DAYANIKLI 4 bin mAh bataryaya ev sahipliği yapan Galaxy Note 9, IP68 sertifikası ile su ve toz dayanıklılığına sahip.

7 / 14 SOĞUTMA SİSTEMİ İLE GELİYOR Samsung bu modeline soğutma sistemi de ekledi. Galaxy Note 9, özel soğutma sistemi sayesinde oyunlarda ısınıp yavaşlamıyor.

8 / 14 1 TB'YE KADAR DEPOLAMA Samsung tercihini bu modelde 128 GB ve 512 GB depolama alanına sahip iki opsiyondan yana kullandı. Kullanıcılar micro SD kart desteği ile telefonlarının depolama limitini 1 TB’ye kadar çıkarabilecek.

9 / 14 SAMSUNG GALAXY NOTE 9'UN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR? Galaxy Note9’un 6 GB RAM / 128 GB dahili hafızalı modeli tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 6.499 TL olacak şekilde 10 Ağustos 2018'den itibaren piyasaya sunulacak. 8 RAM / 512 GB dahili hafızalı modeli ise tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 7.499TL olacak şekilde Ağustos sonunda piyasaya sunulacak. Gece Siyahı ve Lavanta Moru renk seçenekleri, bu renklere uygun S Pen ile kullanıcıların beğenisine sunulurken; Okyanus Mavisi renk seçeneğine ise Sarı renkli S Pen eşlik edecek.

10 / 14 GALAXY NOTE 9 NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK? Oykanus Mavisi, Gece Siyahı ve Lavanta Moru olmak üzere üç renk seçeneği ile sunulan Note 9, Ağustos sonunda piyasaya sunulacak.

11 / 14 Cihazın arka tarafında çift kamera bulunacak. 12 MP değerinde olacak bu kameralardan biri f/1.5 ile f/2.4 arasında değişebilir diyafram açıklığı sunuyor. Diğeri ise 52 mm lens ile 2x optik zoom desteği sağlıyor.

12 / 14 AKILLI KALEM UZAKTAN KUMANDA OLDU Galaxy Note 9 uzaktan kumandaya dönüşen akıllı kalem S Pen ile birlikte geliyor. Bu sayede S Pen ile YouTube’da videoyu durdurup başlatabiliyor, uzaktan fotoğraf çekebiliyor, PowerPoint ile yaptığınız bir sunumu yönetebiliyorsunuz.

13 / 14 GALAXY WATCH'UN ÖZELLİKLERİ NELER? Samsung bu akşam sadece Galaxy Note 9'u tanıtmakla kalmadı. Güney Kore merkezli teknoloji devi yeni akıllı saatini de ilk kez dünyayla paylaştı. İki farkı boyut, yüksek çözünürlükü AMOLED ekran, suya dayanıklılık gibi özelliklere sahip olan akıllı saat, Corning Gorilla DX Plus cama ev sahipliği yapıyor.