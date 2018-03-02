Yeni amiral gemisi kamera performansı ile bir numaraya oturdu.

En iyi o seçildi: Samsung Galaxy S9+

1 / 10 DxO akıllı telefonların kamera performansını, fotoğraf makinelerini test eden bir sektör standartı. Detaylı şekilde testler gerçekleştiriliyor. Tabii ki Samsung'un yeni üst düzey telefonu DxO tarafından test edildi. Galaxy S9+, kamera performansında 99 puan almayı başardı. DxO'nun listesinde yeni kral oldu. Galaxy S9+'ın arkasından ise 98 puanla Google Pixel 2, 97 puanla da iPhone X geliyor.

2 / 10 DxO yayınladığı inceleme makalesinde S9+'ın kamera konusunda zayıf yönlere sahip olmadığını, "Fotoğraf ve video kategorilerinde yapılan testlerin hepsinde çok iyi performans gösterdiğini" belirtti. DxO ekibi bununla birlikte S9+'ın fotoğraf çekmeyi seven akıllı telefon kullanıcıları için cazip bir seçim olduğunu vurguladı.

3 / 10 İncelemede tam olarak şunlar yazıyor:

4 / 10 "Samsung Galaxy S9+ kamerasında gerçek zayıf yönleri olmayan akıllı bir telefon. Tüm ışık ve çekim koşullarında gerçekleştirdiğimiz testlerde, telefonun kamerası tutarlı ve iyi bir performans gösterdi. Şimdiye kadar ki en yüksek DxOMark puanını elde etmeyi başardı. Akıllı telefonlarda en iyi yakınlaştırma modunu ve bokeh özelliğini bir araya getiriyor. Fotoğraf çekmeyi seven ve değer veren bir akıllı telefon kullanıcısı için Galaxy S9+'ı görmezden gelmek oldukça zor. Rakiplerinin neler yapacağını da göreceğiz."

5 / 10 Samsung Galaxy S9+'ta iPhone X'teki gibi 12 MP'lik çift ana kamera bulunuyor. Ancak S9+'ın kamerasında yeni bir özellik olarak değişen diyafram var. Lensler bu şekilde insan gözü gibi çeşitli ışık koşullarına uyum sağlayabiliyor. Yani ortam karanlık olduğunda kamera daha çok ışık alıyor, parlak olduğunda ise daha az ışık alıyor.

6 / 10 DxO'nun aktardıklarına göre Galaxy S9+'ın arka kamerası ışık yakalama oranını en üst düzeye çıkarmak için f/1.5 diyafram açıklığını kullanıyor. Daha aydınlık ortamda en iyi ayrıntı ve keskinlik için daha yavaş olan f/2.4 diyafram açıklığına geçiş yapıyor.

7 / 10 Bununla birlikte DxO, Galaxy S9+'ın parlak ışık ve güneşli koşullarda, canlı renkler, iyi pozlama ve çok geniş dinamik aralık ile "Mükemmel sonuçlar" verdiğini vurguluyor. Ayrıca inceleme ekibi, otofokusun DxO'nun şimdiye kadar test etmiş olduğu en hızlı otofokus olmadığını, ancak herhangi bir kullanıcı için sorun çıkarmayacak kadar hızlı olduğunu ifade ediyor.

8 / 10 Peki gece çekimleri ve düşük ışıklı ortamlarda Galaxy S9+ nasıl? Bu sorunun cevabı da tabii ki verilmiş. DxO, düşük ışık veya karanlık koşullarda Galaxy S9+'ın "Eşit derecede etkileyici" olduğunu, "Canlı renk, doğru beyaz dengesi ve iyi dokular içeren pozlamalar" içeren sonuçlar elde ettiğini belirtiyor.

9 / 10 İncelemeye göre S9+'ın arka kamerası, otofokus, yakınlaştırma, flaş, bokeh, pozlama, kontrast, renk doğruluğu ve daha birçok alanda üst sıralarda yer alıyor.