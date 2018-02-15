Samsung telefonlara verilen güncelleme durduruldu!

Samsung, 12 Şubat Pazartesi günü dağıtmaya başladığı Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus için Android 8.0 Oreo güncellemesini bir anda geri çekti. 6 ay süren test sürecinin ardından hiçbir açıklama yapılmadan güncellemenin neden geri çekildiği ise merak konusu.

Neyin yanlış gittiği veya ciddi bir sorunun olup olmadığı bilinmezken, şirketin yeni bir güncelleme üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Dünyanın önde gelen Android cihaz üreticisi her yıl yüksek satış rakamları elde ediyor. Tam da 25 Şubat tarihindeki Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus lansmanı öncesinde böyle bir olayın olması da ayrıca dikkat çekiyor.

1344,96 MB boyutundaki G950/G955-FXXU1CRAP Android 8.0 firmware ülkemiz ile birlikte Belçika, Almanya, Fransa, Hindistan, Norveç ve Birleşik Arap Emirlikleri için sunulmuştu. Sunulacak yeni firmware ise farklı bir versiyona sahip olacak.

Hali hazırda Galaxy S8 cihazınızı Oreo sürümüne yükseltmişseniz Yazılım Güncelleme üzerinden yeni güncelleme çıktığında hemen yükleme yapabileceksiniz.