Samsung telefonlara verilen güncelleme durduruldu!

Samsung, 12 Şubat Pazartesi günü dağıtmaya başladığı Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus için Android 8.0 Oreo güncellemesini bir anda geri çekti. 6 ay süren test sürecinin ardından hiçbir açıklama yapılmadan güncellemenin neden geri çekildiği ise merak konusu.
Neyin yanlış gittiği veya ciddi bir sorunun olup olmadığı bilinmezken, şirketin yeni bir güncelleme üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Dünyanın önde gelen Android cihaz üreticisi her yıl yüksek satış rakamları elde ediyor. Tam da 25 Şubat tarihindeki Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus lansmanı öncesinde böyle bir olayın olması da ayrıca dikkat çekiyor.
1344,96 MB boyutundaki G950/G955-FXXU1CRAP Android 8.0 firmware ülkemiz ile birlikte Belçika, Almanya, Fransa, Hindistan, Norveç ve Birleşik Arap Emirlikleri için sunulmuştu. Sunulacak yeni firmware ise farklı bir versiyona sahip olacak.
Hali hazırda Galaxy S8 cihazınızı Oreo sürümüne yükseltmişseniz Yazılım Güncelleme üzerinden yeni güncelleme çıktığında hemen yükleme yapabileceksiniz.
Tillerson: YPG'ye hiç ağır silah vermedik
Şişme bebeğine sarılmış halde bulundu
MHP'den bomba açıklama: 'C'de bir sır var
Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar
AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf
Sevgililer gününün en talihsiz olayı! Pencereden kız arkadaşının odasına girdi ama...
Jet Fadıl hakim karşısında: Dolandıracağı yeni kişiler arıyor!
Sahte kimlikle yakalanan hırsızdan şok eden sözler
Yunan dergisinden çok ilginç yorum! Türk ordusunun silahı endişe yarattı
Galaxy S9'un teaser videoları ortaya çıktı! İşte fiyatı, kamera yetenekleri ve özellikleri
Musk uzaya gizli bir şey daha yollamış!
Kılıçdaroğlu'ndan seçim yorumu: Erdoğan'ı oradan indireceğiz
Bilim dünyasında müthiş keşif! Kanseri yok eden molekül bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum