Sonunda geliyor! iPhone SE 2 gerçek olmaya çok yakın!

Apple iPhone SE 2'nin çıkış tarihini yakında açıklayabilir... Bu iddianın kaynağı ise Apple'ın İOS telefonlarını tescil ettirmek için başvurduğu Avrasya Ekonomi Komisyonu. Komisyonun veritabanını inceleyen Apple meraklıları, Apple'ın iPhone SE 2 için tescil başvurusunda bulunduğunu ortaya çıkarttı.

RENGARENK İPHONE SE 2 GELİYOR



Yapılan tescil başvurusunda 11 farklı model görünüyor. Bu modellerin 10 tanesinin iPhone SE 2'ye, geriye kalan bir modelin geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan altın renkli iPhone X modeli iPhone X Gold'a ait olduğu düşünülüyor. 10 farklı iPhone SE 2 modeli olmasının arkasında Apple'ın iPhone SE 2'yi renklendirme isteği var. Buna göre Apple iPhone SE 2'yi tıpkı iPhone 5C modelinde yaptığı gibi farklı renk seçenekleri ile sunacak. Tescil başvurusunun asıl dikkat çeken yanı ise iPhone SE 2'nin çıkış tarihi hakkında verilen ipucu.

APPLE İPHONE SE 2’Yİ HAZİRAN'DA TANITABİLİR



Apple’ın Avrasya Ekonomi Komisyonu’na tescil başvurusu yaptığı ürünler en geç 1-2 ay içerisinde tanıtılıyor. Yani iPhone SE 2 Apple'ın Haziran ayında düzenleyeceği WWDC 2018 etkinliğinde karşımıza çıkabilir. Hadi hayırlısı diyelim.