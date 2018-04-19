HABER

Sonunda geliyor! iPhone SE 2 gerçek olmaya çok yakın!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.04.2018 18:24 | Son Güncelleme

Apple, pek tutulan akıllı telefonu iPhone SE'nin yeni modeli iPhone SE 2 için ilk adımı attı. Apple, iPhone SE 2’yi Avrasya Ekonomi Komisyonu’na tescil ettirdi.

Sonunda geliyor! iPhone SE 2 gerçek olmaya çok yakın!

Apple iPhone SE 2'nin çıkış tarihini yakında açıklayabilir... Bu iddianın kaynağı ise Apple'ın İOS telefonlarını tescil ettirmek için başvurduğu Avrasya Ekonomi Komisyonu. Komisyonun veritabanını inceleyen Apple meraklıları, Apple'ın iPhone SE 2 için tescil başvurusunda bulunduğunu ortaya çıkarttı.

iphoneeee

RENGARENK İPHONE SE 2 GELİYOR

Yapılan tescil başvurusunda 11 farklı model görünüyor. Bu modellerin 10 tanesinin iPhone SE 2'ye, geriye kalan bir modelin geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan altın renkli iPhone X modeli iPhone X Gold'a ait olduğu düşünülüyor. 10 farklı iPhone SE 2 modeli olmasının arkasında Apple'ın iPhone SE 2'yi renklendirme isteği var. Buna göre Apple iPhone SE 2'yi tıpkı iPhone 5C modelinde yaptığı gibi farklı renk seçenekleri ile sunacak. Tescil başvurusunun asıl dikkat çeken yanı ise iPhone SE 2'nin çıkış tarihi hakkında verilen ipucu.

APPLE İPHONE SE 2’Yİ HAZİRAN'DA TANITABİLİR

Apple’ın Avrasya Ekonomi Komisyonu’na tescil başvurusu yaptığı ürünler en geç 1-2 ay içerisinde tanıtılıyor. Yani iPhone SE 2 Apple'ın Haziran ayında düzenleyeceği WWDC 2018 etkinliğinde karşımıza çıkabilir. Hadi hayırlısı diyelim.

Ömer Halisdemir davasında karar çıktı! Ömer Halisdemir davasında karar çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimler için '2019' vurgusuCumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimler için '2019' vurgusu
AK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklamasıAK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple ios iPhone SE 2

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bukalemun gibi telefon: Honor 10 tanıtıldı!

Bukalemun gibi telefon: Honor 10 tanıtıldı!

Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!

Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!

OnePlus 6 ile o beklenilen özellik geliyor!

OnePlus 6 ile o beklenilen özellik geliyor!

10 saniyede milyonlar kazandırdı!

10 saniyede milyonlar kazandırdı!

Razer Phone ağını genişletiyor!

Razer Phone ağını genişletiyor!

Oppo A3 Görüldü

Oppo A3 Görüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.