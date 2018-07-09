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Sony telefonlarına Temmuz güncellemesi geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.07.2018 14:11 | Son Güncelleme

Pixel ve Nexus destekli telefonlar için yayınlanan güncelleme sonunda Sony telefonlara geldi.

Sony telefonlarına Temmuz güncellemesi geldi!

Uzun zamandır beklenen güncelleme, sonunda Google tarafından Pixel ve Nexus destekli telefonlar için yayınlandı.

Yapılan açıklamaya göre, yayınlanan güncelleme ile 50'nin üzerinde probleme çözüm bulundu. Temmuz ayı güvenlik güncellemesi Sony’nin de Xperia XZ1 ve Xperia XZ Premium modellerindeki yerini alıyor. Güncellemenin Xperia XZ1 Compact’a da çok kısa bir süre içerisinde geleceği yapılan duyurular arasında. Şimdilik bu güncelleme kademeli bir şekilde kullanıcılara dağıtılmakta.

Sony ve Google’ın yayınladığı güncelleme içerisinde işletim sistemi ve güvenlik detayları yer almakta.

Güncelleme ile sadece işletim ve güvenlik sisteminde geliştirmeler bulunmuyor aynı zamanda hata düzeltmeleri, çeşitli iyileştirmeler de bulunuyor. Şebeke üzerinden de indirebileceğiniz güncelleme, Sony'nin yazılım numarasını 47.1.A.12.235’e yükseltiyor ve böylelikle daha stabil ve düzgün çalışan bir deneyim sunuyor kullanıcılarına.

Güncelleme henüz dağıtım aşamasında olduğu için telefonlarınızın Ayarlar menüsünden güncellemenin size de gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Sony’nin Xperia XZ1, XZ1 Compact ve Xperia XZ Premium modellerini kullananlar da güncellemenin kontrolünü Ayarlar menüsünden yaparak indirebilirler.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Sony güncelleme

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