30 bin liralık hırsızlık kamerada

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, kimlikleri belirsiz 5 kişi, girdikleri işyerinde 30 bin lira değerindeki gümüş yüzük, saat ve tespih çaldı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün gece Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Tarihi Oturakçılar Pazarı'nda bulunan Mustafa Korkmaz'a ait hediyelik eşya dükkanına giren kimlikleri belirsiz 5 kişi, 30 bin lira değerinde gümüş yüzük, saat ve tespih çaldı. İhbarla işyerine gelen polisler, güvenlik kameralarını inceleyip, parmak izi aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 5 kişinin, kapı kilidi ile camını kırdıkları işyerine girip içerisinde bulunan eşyaları çalarak olay yerinden ayrıldıkları görülüyor. Polis, kamera kayıtlarından şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü
İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor
Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar
Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt!
O fotoğraftaki hemşire bakın şimdi nasıl gözüküyor
Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu
Ayağıyla araba süren adamla ilgili yeni gelişme!
Son dakika! BM yetkilisi İsrail'in Filistinlilere müdahalesine 'savaş suçu' dedi!
Burası ölüm yolu! Oraya giden kurtulamıyor
Stadyumda korkunç görüntüler! Bekçi 'Aman Tanrım' diyerek kaçtı
Okuyucu Yorumları 0 yorum