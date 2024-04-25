HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Cuma namazında Atatürk'e hakaret ederek büyük tepki çekmişti! Aldığı ceza belli oldu

Cuma namazında Atatürk'e hakaret ederek büyük tepki çekmişti! Aldığı ceza belli oldu

25.04.2024 15:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gayrettepe’de cuma namazı sırasında Atatürk’e dua edilmesine tepki gösterip Atatürk’e ve imama hakaret eden A.B.'nin cezası belli oldu. Beratını talep eden A.B, "2 ay cezaevinde tek başıma kaldım. Bu eylemim için yeterince ceza aldığımı düşünmekteyim." dese de 3 yıl 9 ay hapis cezası almaktan kurtulamadı.

Cuma namazında Atatürk'e hakaret ederek büyük tepki çekmişti! Aldığı ceza belli oldu

Gayrettepe’de bulunan bir camide 10 Kasım 2023 günü Mustafa Kemal Atatürk’e ve Atatürk için dua eden imama hakaret eden A.B.’nin yargılanmasına devam edildi. Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı.

a2

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapması için söz verilen A.B., “Attığım bir kaç tweet ekran görüntüsü alınmış ama bunların atıldığına dair bir kanıt yok. Hakkımda atmadığım bir çok tweet var. ’Sinkaf ederim’ tweeti atmadığımı belirtmek istiyorum. Puşt kelimesini hakaret etmek amacıyla değil, güvenilmez manasında kullanmıştım. Ceza alacağım bir husus görmüyorum. Video çektim. İslamiyet’e göre inançsız ölen bir kişinin arkasından dua edilmemesi gerekir. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

"DAHA FAZLA NE CEZA VERİLEBİLİR BİLMİYORUM"

Son sözü sorulan şahıs, “2 ay cezaevinde tek başıma kaldım. Bu eylemim için yeterince ceza aldığımı düşünmekteyim. Daha fazla ne ceza verilebilir bilmiyorum. Beratımı talep ediyorum” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, A.B.’yi "Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırdı. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lüks rezidansta müteahhit dehşeti! Estetisyen sevgilisini canice katletti: Ardından yaptığı ise kan dondurduLüks rezidansta müteahhit dehşeti! Estetisyen sevgilisini canice katletti: Ardından yaptığı ise kan dondurdu
YRP'de istifa şoku! Seçimi kazanan belediye başkanı ile yollar ayrıldıYRP'de istifa şoku! Seçimi kazanan belediye başkanı ile yollar ayrıldı
Metrelerce kuyruk oluştu, sebebini duyan şaştı kaldıMetrelerce kuyruk oluştu, sebebini duyan şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
Cuma namazı hakaret
En Çok Okunan Haberler
Mevduat faizleri için Merkez Bankası'ndan yeni karar! Faiz oranı yükseldi

Mevduat faizleri için Merkez Bankası'ndan yeni karar! Faiz oranı yükseldi

Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası yorumu

Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası yorumu

YRP'de istifa şoku! Seçimi kazanan belediye başkanı ile yollar ayrıldı

YRP'de istifa şoku! Seçimi kazanan belediye başkanı ile yollar ayrıldı

'Ferdi Tayfur' göndermesinin sırrı ortaya çıktı

'Ferdi Tayfur' göndermesinin sırrı ortaya çıktı

Erbaş'ın o anları gündem olmuştu! AK Partili isim Diyanet İşleri Başkanı'nı istifaya davet etti

Erbaş'ın o anları gündem olmuştu! AK Partili isim Diyanet İşleri Başkanı'nı istifaya davet etti

Metrelerce kuyruk oluştu, sebebini duyan şaştı kaldı

Metrelerce kuyruk oluştu, sebebini duyan şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.