Adana merkezli 5 ilde fuhuş operasyonu (2)

'MANUKYAN' LAKAPLI ÇETE LİDERİ DE GÖZALTINDA

Adana merkezli 5 ilde kadınları fuhuşa zorlayıp, aracılık ve yer temininde bulunan 5'i kadın, 19 kişi sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Yakalanan şüpheliler arasında 'Manukyan' lakaplı çete lideri Afife F.'nin de olduğu kaydedildi.

Ekiplerin, fuhuş çetesini yakalamak için 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptığı da ortaya çıktı. Çetenin, özellikle fuhuş için Adana'nın Karataş ilçesi seçtiği ve burada, kaçmak isteyen kadınları ölümle tehdit ettikleri belirlendi.

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