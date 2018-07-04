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Artvin’de kenenin ısırdığı çiftçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 16:04 | Son Güncelleme

 ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde kenenin ısırdığı çiftçi Yüksel Kavaklı (53), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Artvin’de kenenin ısırdığı çiftçi öldü

Adem GÜNGÖR/ARDANUÇ (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde kenenin ısırdığı çiftçi Yüksel Kavaklı (53), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ardanuç ilçesi Peynirli köyünde çiftçilikle uğraşan 4 çocuk babası Yüksel Kavaklı'yı 15 gün önce kene ısırdı. Kendi imkanları ile keneyi vücudundan çıkaran Kavaklı, bir hafta önce rahatsızlanınca Ardanuç Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan muayenede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalandığı belirlenen Kavaklı, yaşamını yitirdi. Kavaklı'nın cenazesi alınan tedbirlerin ardından kireç dökülen mezarda toprağa verildi.

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Artvin’de kenenin ısırdığı çiftçi öldüArtvin’de kenenin ısırdığı çiftçi öldü

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