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Bağlar’da 700 polisin katılımıyla geniş kapsamlı asayiş uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 22:40 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla 700 polisin katılımıyla geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla 700 polisin katılımıyla geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesinde ana arterlerde eşzamanlı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. 23’ü amir sınıfı olmak üzere 46 ekip ile toplamda 700 personelin katıldığı asayiş uygulaması kapsamında oluşturulan arama noktalarında şüpheli araçlar durdurularak arama ve sorgulama yapıldı. Araç arama faaliyetlerine narkotik köpekler de destek verdi. Uygulama kapsamında şüpheli görülen şahıslar arandıktan sonra GBT sorgusu yapıldı.

Bin 432 şahıs ile 222 araç kontrol edildi
Gerçekleştirilen asayiş uygulamasında bin 432 şahıs ve 222 araç kontrol edilirken, bin 393 şahsın GBT sorgusu ve 52 aracın sorgusunun yapıldığı belirtildi. 29 adet umuma açık iş yeri, 5 adet internet kafe ve 1 adet otopark denetlendi.

Üst aramasında tabanca ele geçirildi
Şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet Sigsauer marka 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve 13 adet MKE yapımı tabanca fişeği ele geçirildi.
Ayrıca 1 araç sürücüsüne toplamda bin 218 lira trafik cezası yazılırken, 1 araç trafikten men edildi. Ayrıca 24 yoklama kaçağı/bakaya şahsa askerlik yönünden gerekli tebliğ işlemi yapıldı. Huzur ve güvenin devamlılığı için uygulamaların aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

Bağlar’da 700 polisin katılımıyla geniş kapsamlı asayiş uygulaması

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Bağlar’da 700 polisin katılımıyla geniş kapsamlı asayiş uygulaması

Bağlar’da 700 polisin katılımıyla geniş kapsamlı asayiş uygulaması
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Bağlar’da 700 polisin katılımıyla geniş kapsamlı asayiş uygulaması

Bağlar’da 700 polisin katılımıyla geniş kapsamlı asayiş uygulaması
3 / 7

Bağlar’da 700 polisin katılımıyla geniş kapsamlı asayiş uygulaması

Bağlar’da 700 polisin katılımıyla geniş kapsamlı asayiş uygulaması
4 / 7

Bağlar’da 700 polisin katılımıyla geniş kapsamlı asayiş uygulaması

Bağlar’da 700 polisin katılımıyla geniş kapsamlı asayiş uygulaması
5 / 7

Bağlar’da 700 polisin katılımıyla geniş kapsamlı asayiş uygulaması

Bağlar’da 700 polisin katılımıyla geniş kapsamlı asayiş uygulaması
6 / 7

Bağlar’da 700 polisin katılımıyla geniş kapsamlı asayiş uygulaması

Bağlar’da 700 polisin katılımıyla geniş kapsamlı asayiş uygulaması
7 / 7

Bağlar’da 700 polisin katılımıyla geniş kapsamlı asayiş uygulaması

Bağlar’da 700 polisin katılımıyla geniş kapsamlı asayiş uygulaması
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