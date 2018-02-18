Burası bir okul bahçesi! Skandal görüntüler

Olay, Banaz Cumhuriyet Ortaokulu’nda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul öğrencilerinden G.E.K., okul arkadaşlarından birine lakabı ile hitap edince okul öğretmeni M.A. tarafından darp edildi.

Çocuğunun sınıfta da darp edildiğini öne süren aile durumu güvenlik güçlerine bildirip Cumhuriyet Savcılığı’na ve Banaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi verdi. Hastaneye kaldırılan öğrencinin vücudunun değişik yerlerinde darp ve cebir izine rastlanırken, rapor doğrultusunda olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı üzerine incelemeye alınan okulun güvenlik kamerası kayıtlarında, okulun bahçesinde bulunan öğrenciler bahçede koşuşurken, bahçenin kenarında bulunan bir öğrencinin yanına gelen ve okul öğretmenlerinden M.A. olduğu belirtilen bir kişi öğrenciye tekme tokat saldırıyor. Yere yıktığı öğrenci ile boğuşan şahsı çevredekiler ayırmaya çalışıyor.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.