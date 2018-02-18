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Burası bir okul bahçesi! Skandal görüntüler

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 17:04 | Son Güncelleme

Uşak’ın Banaz ilçesinde öğretmen okul bahçesinde bir öğrenciye tekme tokat saldırdı. Okulun güvenlik kameralarına yansıyan olayda yere yıktığı öğrenci ile boğuşan öğretmeni çevredekilerin ayırmaya çalıştığı görüldü. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Burası bir okul bahçesi! Skandal görüntüler

Olay, Banaz Cumhuriyet Ortaokulu’nda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul öğrencilerinden G.E.K., okul arkadaşlarından birine lakabı ile hitap edince okul öğretmeni M.A. tarafından darp edildi.

Çocuğunun sınıfta da darp edildiğini öne süren aile durumu güvenlik güçlerine bildirip Cumhuriyet Savcılığı’na ve Banaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi verdi. Hastaneye kaldırılan öğrencinin vücudunun değişik yerlerinde darp ve cebir izine rastlanırken, rapor doğrultusunda olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı üzerine incelemeye alınan okulun güvenlik kamerası kayıtlarında, okulun bahçesinde bulunan öğrenciler bahçede koşuşurken, bahçenin kenarında bulunan bir öğrencinin yanına gelen ve okul öğretmenlerinden M.A. olduğu belirtilen bir kişi öğrenciye tekme tokat saldırıyor. Yere yıktığı öğrenci ile boğuşan şahsı çevredekiler ayırmaya çalışıyor.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
O ÖĞRETMEN NİYE ÇILDIRDI ACABA DİYE DÜŞÜNMEK LAZIM.
kesin lakaptandır! Hiç kimse öyle lakapla dövülmez o çocuğun araştırsınlar eski olaylarını. Herkes takıyo lakap kimse dayak yemez ondan. Çocukta itliği araştırın bence öğretmen cesaret edemez masum çocuğa lakap için vurmaya zaten bu devirde vurabiliyorsa vardır sebebi sonra bu çocuk liseye gelince sıkıntı
hemen öğretmene kesin cezayı.öğretmenler resmen öğrencilerin velilerin idarenin milli eğitimin elinde oyuncak.hiç bir yaptırım gücü yok.zayıf veremez sınıfta bırakamaz ceza veremez.dayak yer elini kaldıramaz.kucakta taşınır ses çıkaramaz.notun iyi olsa da geçiyorsun kötü olsa da.ne gerek var ders çalışmaya.okula gelsen geçiyorsun gelmesen de.senede 1 gün gelmek yeterli.ekmek elden su gölden.ne ana dinlerler ne baba.ne de öğretmen.klasik laf ama şu eğitim sistemini bir gözden geçirsek hiç fena olmaz.dindar nesle evet ama önce ahlaklı nesil şart.öğrenciye veliye bu kadar hak çok ama çok fazla.
öğretmen kesinlikle suçlu değil. günümüzde her şeyi öğrenciden yana. al raporu öğretmeni açığa al, sürgüne gönder. bunlar eğitim sisteminin öğrenciye kazandırdıkları. önce eğitim sonra öğretim olmalı
Az bile yapmış, lisedeki bebelerin ne kadar terbiyesiz olduğunu gözlerimle bizzat gördüm, hele hele özel kolejlerde durum içler acısı, personelin öğretmenin üstüne yürüyeni mi dersiniz, okulu silahla basan veli mi dersiniz. Kimbilir o öğretmen neden çıldırdı.
eski düzen gelsin okumayan terbiyesizlik yapan çıraklık okullarına sanayiye gitsin böyle zorla okutulan çocuktan kimseye fayda gelmez böylece hemde çırak problemi yaşayan sektörler yeniden işlemeye başlar aksi takdirde işçilik fiyatları önümüzdeki yıllarda çok yükselecek herkes okuyacak diploma alacak diye birşey yok diplomalı işsiz problemi şuanda başladı zaten kesintisiz eğitim bittiğinde çocuğu zor olan yola sokmak zor olacaktır ağaç yaşken eğilir lafı misali eğer zamanında yapılmazsa cocuklar kolayı seçerler normal olarak
Bu gün öğretmenlik yapılacak meslek değil ama ne yaparsın ekmek parası. Günümüzün gençliği çok saygısız çok yüzsüz . Bizi öğretmen döverdi (tabi ki hak ediyorduk) babamıza söyleyemezdik söylersek bir de baba döverdi öğretmeni hem sayardık hem korkardık şimdi çocuğun kulağını çek hemen soruşturma kovuşturma açığa alma falan filan nesil şımarık yetişiyor
Öğretmen lakaptan ötürü çocuğu dövme bu çocuk muğlak dayak yiyecek kadar mikrop biridir lütfen not alın ve bu çocuğu lise sona kadar takip ediniz. öğretmen dayak yeseydi haber nasıl olurdu acaba?
öncelikle benim çocuğum bunu yapmaz mantığından vaz geçip benimkide bir çocuk yapmış olabilir mantığını benimsememiz, çocuklarımıza aşıladığımız engin hürriyet düşüncesinin nerede başlayıp nerede bittiğini iyi öğretmemiz lazım. çocuklarımız zaten gerek televizyon gerekse internet aracılığı ile yeterince dejenere olmuş durumda bizim onlara doğruyu yada yanlışı öğretmemiz gerekiyor. tabiki bunu dayakla yapalım demiyorum yanlışa yanlışla gitmek olmaz. bizler çocukken yanlış yaptığımızda komşumuzdan dahi korkardık. ama sevgiyi ve saygıyı bu şekilde öğrendik. ne güzeldi o günler.
Şu anda öğretmenin neden vurduğuyla ilgili net bir açıklama yok. Sadece 'lakap' ise... çağırır, azarlar, uyarırsın. Şiddete (savunma amaçlı hariç) kesinlikle karşıyım. Şiddet şiddeti doğurur. Öğretmene ve okul yöneticilerine daha çok yetki verilmeli ama dövmek için değil, cezalandırmak için. Dövmek çözüm değil. Hakketmiş olsalar bile.
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