Çorum’daki mezarlıkta ağlayan kız sır gibi saklanıyor

Çorum halkı, Ulu Mezarlık’ta ağlayan genç kızı bulmak için günlerce mezarlıkta nöbet tuttu. Çorumluların, kızın bulunduğu yönündeki iddianın ardından mezarlığa ilgisi azaldı. Kamera yerleştirilerek takip altına alınan Fatma Çiftçi’nin mezarı, sessizliğe büründü.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre bölgede, son günlerde konuşulanlar şöyle:

Mezarlıktaki kızın, mezarı başında ağladığı Fatma Çiftçi ile bir ilgisi yok. Kızın, şizofren olduğu söylendi. Kızın, geçmişte zor günler geçirdiği, bu yüzden hastalandığı ve kendini toplumdan soyutladığı belirtiliyor.

O MEZARI SEÇME NEDENİ AYDINLIK OLMASI

Kızın, Fatma Çiftçi’nin mezarının başında ağlama sebebi, bu mezarın yol kenarında ve aydınlık olması. Kız, bulunduktan sonra bir süre Çorum’da bir hastanede kaldı, daha sonra da başka bir ildeki ruh sağlığıyla ilgili bir hastaneye yatırıldı.

Gizemli genç kız olayının Türkiye’nin gündemine oturduğunu belirten Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, “Bu kızın, psikolojik yönden normal olmayan bir vatandaşımız olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Bizim mezarlıklar müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımız, böyle bir vatandaşımızın gece mezarlıklarda gezip ağladığını söylediler.