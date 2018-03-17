Eski koca dehşeti!

Olay, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Seçkin G., konuşmak için eski eşinin evine gitti. Burada kadın ile Seçkin G. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında eski eşini tehdit edip döven Seçkin G., ardından çocukları A.K.G. ve M.T.G.'yi alıp kaçtı.
YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, çocuklarla birlikte kaçan şüpheli Seçkin G.'yi yakalamak için soruşturma başlattı.
DHA
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