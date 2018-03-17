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Eski koca dehşeti!

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 20:17 | Son Güncelleme

Samsun'da evini basıp, eski eşini döven Seçkin G. (36), çocukları A.K.G. (10) ile M.T.G.'yi (4) yanına alarak, kaçtı. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eski koca dehşeti!

Olay, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Seçkin G., konuşmak için eski eşinin evine gitti. Burada kadın ile Seçkin G. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında eski eşini tehdit edip döven Seçkin G., ardından çocukları A.K.G. ve M.T.G.'yi alıp kaçtı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, çocuklarla birlikte kaçan şüpheli Seçkin G.'yi yakalamak için soruşturma başlattı.

DHA

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