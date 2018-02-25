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Evinde uyuşturucu ile yakalanınca tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 18:03 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda bir miktar esrar, uyuşturucu hap ve ruhsatsız otomatik tüfek ile yakalanan K.M.

Evinde uyuşturucu ile yakalanınca tutuklandı

Kıvanç Galip ÖVCER/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda bir miktar esrar, uyuşturucu hap ve ruhsatsız otomatik tüfek ile yakalanan K.M. (40), tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evinde uyuşturucu bulundurduğu belirlenen K.M'yi bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından harekete geçen polis, K.M'nin Karaçulha Mahallesi'ndeki evi ve işyerine dün operasyon düzenledi. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Hera' ile yapılan aramada, 5 ayrı parça halinde toplam 26 gram esrar, 4 ecstasy uyuşturucu hap ve ruhsatsız, kısa dipçikli bir otomatik tüfek ele geçirildi. K.M., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.M., tutuklandı.

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Evinde uyuşturucu ile yakalanınca tutuklandı

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