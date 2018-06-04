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Gaziantep Havalimanı'nda 2 milyon liralık mücevher ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 13:52 | Son Güncelleme

 GAZİANTEP'ten uçakla İzmir'e götürülmek istenen, 2 milyon 100 bin lira değerinde çok sayıda mücevher taşı ile malzeme ele geçirildi.

Gaziantep Havalimanı'nda 2 milyon liralık mücevher ele geçirildi

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'ten uçakla İzmir'e götürülmek istenen, 2 milyon 100 bin lira değerinde çok sayıda mücevher taşı ile malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'e gitmek için Gaziantep Havalimanı'na gelen isimleri açıklanmayan 2 kişiyi takibe aldı. Ekipler, şüphelilerin bagajlarında piyasa değeri 2 milyon 100 bin lira olan 37 yakut taşı, 1 kristal pırlanta, 2 kehribar taşı, 1 pirinç bakır karışımı yüzük, 2 mercek, 2 hassas terazi, 2 ölçüm cihazı ve içerisinde ayar suyu bulunan şişe ele geçirdi. Mücevher ve malzemelere el koyan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Gaziantep Havalimanı'nda 2 milyon liralık mücevher ele geçirildi

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