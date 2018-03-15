Hademeden kız öğrenciye taciz skandalı! Müdür olayı böyle kapatmak istedi

Geçen Aralık ayında bir ortaokulda, 6'ncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki K.Ç., Din Kültür ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Ş.H.'ye (28) ağlayarak okulun hademesi evli ve 4 çocuk babası N.Ç.'nin cinsel istismarına uğradığını, kimseye anlatamadığını, geceleri rüyasından "Bana dokunma, beni tutma" diye bağırarak uyandığını anlattı. Öğretmen Ş.H., iki kez durumu okul müdürü M.B.'ye bildirdi. Müdür M.B., herhangi bir girişimde bulunmayınca, öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve jandarmaya haber verdi. "TORUNUM YAŞINDA"



Jandarmanın okulda gözaltına aldığı N.Ç., suçlamaları kabul etmedi. N.Ç., "Çocuklar çay ocağına geldiklerinde 'Buraya girmek yasak' dedim. Elimi şöyle salladım. O sırada elim K.Ç.'nin sırtına değdi. Muhtemelen o nedenle çocuk böyle bir iddiada bulundu. Ben K.Ç. ile baş başa kalmak için hiç çaba sarf etmedim. Bir defasında kendisine meyve vermiştim. O zaman bütün öğrencilere verdim. K.Ç. benim torunum yaşındadır" dedi. N.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

OKUL MÜDÜRÜNÜN 'KONUYU KAPATIN' DEDİĞİ İDDİASI



Tanık olarak jandarmada ifade veren öğretmen Ş.H. ise sınıfta ergenlik dönemi ve kadınların özel durumlarıyla ilgili bilgilendirme yaptığı sırada öğrencisi K.Ç.'nin yanına gelip, koridorda hademe olarak görev yapan N.Ç.'nin kendisine sürekli tacizde bulunduğunu ileri sürdüğünü belirtti. Konuyu okul müdürü M.B.'ye anlattığını belirten öğretmen Ş.H., ''Konuyu müdür beye anlattığımda K.Ç.'nin ailevi sorunları olduğunu ve olayın asılsız olabileceğini söyledi. Daha sonra bu konuyla ilgilenebileceğini söyleyerek beni odasından gönderdi" dedi. Okul müdürü 4 gün geçmesine karşın bir şey yapmayınca, konuyu anlattığı 2 öğretmen arkadaşıyla tekrar müdürün yanına gittiklerini söyleyen Ş.H., şöyle konuştu: ''Hep birlikte müdür beyin odasına gittik. Müdür bey, 'Çocuk dikkat çekmeye çalışıyordur, başka bir çocuk olsa üzerine düşerim; ama K.Ç.'nin ailesel problemleri var, psikolojik sorunları olabilir. Bu konuyu uydurmuş olabilir' dedi. Öğretmen arkadaşlarla birlikte öğrenciyi dinledik. 'Neden yalan söylesin ki' dedik. Bunun üzerine müdür bey, 'Sizin işiniz gücünüz yok mu, çocuğu dinliyorsunuz' dedi. Öğretmen arkadaşım yazılı bir dilekçe vermek istediğimizi söyledi. Müdür bey de 'Basını da çağırın, o zaman okulun adını da çıkarın' diyerek bize kızdı. Müdür bey 'Bu iftiradan sonra N.Ç.'nin hakkını öbür tarafta nasıl ödeyeceksiniz' dedi. Bu olayın asılsız olduğunu abartmamamız gerektiğini söyledi. Müdür bey, 'Siz görmediniz, duymadınız, bilmiyorsunuz' dedi ve olayı kapatmamız gerektiğini söyledi. Müdür bey, 'O zaman nöbet görevlerini iki katına çıkartalım' diyerek bizi caydırmak amaçlı tehditvari konuştu. 'Ben N.Ç. abiye konuyla ilgili bilgi verir imza alırım, siz karışmayın onları gözlemleyin' dedi. Müdür beyin bu olayı çözmemesi üzerine durumu telefonla ilçe milli eğitim müdürüne bildirdim."