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Hademeden kız öğrenciye taciz skandalı! Müdür olayı böyle kapatmak istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 12:27 | Son Güncelleme

Konya'daki bir ortaokulda 6'ncı sınıf öğrencisi K.Ç.'ye cinsel istismarda bulunmakla suçlanan hademe N.Ç.'nin (59) tutuklanmasının ardından, okul müdürü M.B.’nin de öğretmenlerin kendisini bilgilendirmesine karşın, soruşturma açmadığı öne sürüldü. Müdür M.B.'nin öğretmenlere "Siz görmediniz, duymadınız, bilmiyorsunuz olayı kapatmanız gerek" dediği ileri sürüldü. Müdür M.B. ise "Milli eğitime bilgi verecektim ancak öğretmenler benden önce giderek konuyu anlatmışlar" dedi.

Hademeden kız öğrenciye taciz skandalı! Müdür olayı böyle kapatmak istedi

Geçen Aralık ayında bir ortaokulda, 6'ncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki K.Ç., Din Kültür ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Ş.H.'ye (28) ağlayarak okulun hademesi evli ve 4 çocuk babası N.Ç.'nin cinsel istismarına uğradığını, kimseye anlatamadığını, geceleri rüyasından "Bana dokunma, beni tutma" diye bağırarak uyandığını anlattı. Öğretmen Ş.H., iki kez durumu okul müdürü M.B.'ye bildirdi. Müdür M.B., herhangi bir girişimde bulunmayınca, öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve jandarmaya haber verdi.

"TORUNUM YAŞINDA"

Jandarmanın okulda gözaltına aldığı N.Ç., suçlamaları kabul etmedi. N.Ç., "Çocuklar çay ocağına geldiklerinde 'Buraya girmek yasak' dedim. Elimi şöyle salladım. O sırada elim K.Ç.'nin sırtına değdi. Muhtemelen o nedenle çocuk böyle bir iddiada bulundu. Ben K.Ç. ile baş başa kalmak için hiç çaba sarf etmedim. Bir defasında kendisine meyve vermiştim. O zaman bütün öğrencilere verdim. K.Ç. benim torunum yaşındadır" dedi.

N.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

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OKUL MÜDÜRÜNÜN 'KONUYU KAPATIN' DEDİĞİ İDDİASI

Tanık olarak jandarmada ifade veren öğretmen Ş.H. ise sınıfta ergenlik dönemi ve kadınların özel durumlarıyla ilgili bilgilendirme yaptığı sırada öğrencisi K.Ç.'nin yanına gelip, koridorda hademe olarak görev yapan N.Ç.'nin kendisine sürekli tacizde bulunduğunu ileri sürdüğünü belirtti. Konuyu okul müdürü M.B.'ye anlattığını belirten öğretmen Ş.H., ''Konuyu müdür beye anlattığımda K.Ç.'nin ailevi sorunları olduğunu ve olayın asılsız olabileceğini söyledi. Daha sonra bu konuyla ilgilenebileceğini söyleyerek beni odasından gönderdi" dedi.

Okul müdürü 4 gün geçmesine karşın bir şey yapmayınca, konuyu anlattığı 2 öğretmen arkadaşıyla tekrar müdürün yanına gittiklerini söyleyen Ş.H., şöyle konuştu:

''Hep birlikte müdür beyin odasına gittik. Müdür bey, 'Çocuk dikkat çekmeye çalışıyordur, başka bir çocuk olsa üzerine düşerim; ama K.Ç.'nin ailesel problemleri var, psikolojik sorunları olabilir. Bu konuyu uydurmuş olabilir' dedi. Öğretmen arkadaşlarla birlikte öğrenciyi dinledik. 'Neden yalan söylesin ki' dedik. Bunun üzerine müdür bey, 'Sizin işiniz gücünüz yok mu, çocuğu dinliyorsunuz' dedi. Öğretmen arkadaşım yazılı bir dilekçe vermek istediğimizi söyledi. Müdür bey de 'Basını da çağırın, o zaman okulun adını da çıkarın' diyerek bize kızdı. Müdür bey 'Bu iftiradan sonra N.Ç.'nin hakkını öbür tarafta nasıl ödeyeceksiniz' dedi. Bu olayın asılsız olduğunu abartmamamız gerektiğini söyledi. Müdür bey, 'Siz görmediniz, duymadınız, bilmiyorsunuz' dedi ve olayı kapatmamız gerektiğini söyledi. Müdür bey, 'O zaman nöbet görevlerini iki katına çıkartalım' diyerek bizi caydırmak amaçlı tehditvari konuştu. 'Ben N.Ç. abiye konuyla ilgili bilgi verir imza alırım, siz karışmayın onları gözlemleyin' dedi. Müdür beyin bu olayı çözmemesi üzerine durumu telefonla ilçe milli eğitim müdürüne bildirdim."

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OKUL MÜDÜRÜ: CİNSEL TACİZ OLAYIYLA İLGİLİ BİR ŞEY TESPİT EDEMEDİM!

Okul müdürü M.B. (46) ise bilgi sahibi olarak verdiği ifadesinde, cinsel taciz olayıyla ilgili bir şey tespit edemediğini ileri sürdü. M.B., ifadesinde, "Öğretmen hanım yanıma gelerek N.Ç.'nin K.'yi taciz ettiğini söyledi. Ben de bu konu hakkında araştırma yapıp ilçe milli eğitime bilgi vereceğimi söyledim. K.Ç.'nin ailevi sıkıntıları nedeniyle böyle bir iftirada bulunabileceğini söyledim. Başka bir öğrencinin böyle bir şikayeti olsaydı, gerekli yerlere bildirirdim. Bu tür olayların yaşanmaması için ortaokul ve ilkokulda okuyanların birbirlerinin binalarına girmesini yasakladım. N.Ç.'ye de öğrencilerle muhatap olmamasını, sadece işini yapmasını söyledim. Daha sonra okuldaki tüm öğretmenlere ve hizmetli N.Ç.'ye çocukların cinsel istismarı konusunda bilgi verdim, bununla ilgili tebliğ yaptım ve imzalattım. Olayla ilgili yaptığım araştırmada cinsel taciz olayıyla ilgili bir şey tespit edemedim. 25 Aralık tarihinde ilçe milli eğitime bilgi verecektim; ancak okuldaki öğretmenler benden önce giderek konuyu anlatmışlar. N.Ç.'nin böyle bir şey yapacağına inanmıyorum" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, araştırmalarının sürdüğünü söyledi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Konya Okul taciz hademe cinsel istismar

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
neden hep konya?
@encunii BURADA MÜSLÜMAN GEÇİNEN SAHTE KARAKTERLER ÇOK,ama hepsi sakallı, sakal ile işi götürmeye alışmışlar.
@encunii KONYA DEĞİL GONYA,
Daha doğrusu neden hep batı??
@kaplan_samet_1995 konya batı mı? doğuda İranda yok diyorsun herhalde? yani şeriat olsa olmaz diyorsun anladık.
Milli eğitim bu hükümet dönemindeki kadar laçka olmamıştı,bakın müdürlere hepside AKP'li tabi okulda ne olsa umurlarında değil çünkü arkalarında hükümet yanlısı sendikaları var,arkadaş biz çocuğumuza okal'a teslim ediyorsak böyle idarecilerle iş yürümez,hergün bir başka okulda olay oluyor hepsini de ört bas yapıyorlar,Bu hükümet resmi kurumlardan elini çekmediği zaman bu düzelmez.
konyada bi yerin altında olanlar bide yerin üstünde olanlar var
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