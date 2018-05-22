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İstanbul'da acil servis önünde silahlı saldırı!

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 13:01 | Son Güncelleme

Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Acil servisi önünde silah saldırgan, bir kişiyi kafasından vurdu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan şahıs ise heme hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İstanbul'da acil servis önünde silahlı saldırı!

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

umranıye sılahlı saldırı

Ayrıntılar geliyor...


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Anahtar Kelimeler:
acil servisi Ümraniye saldırı silah

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