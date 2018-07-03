Kanyonda kaybolan tur rehberini arama çalışması sürüyor

Hakan AKGÜN- Suat PALA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda serinlemek için girdiği suda kaybolan tur rehberi Selçuk Korkut'u (26) arama çalışmaları devam ediyor. Korkut'u yaklaşık 100 metre derinlikte Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma ekibi arıyor.
Vezirköprü ilçesinde özel bir tur şirketinde rehberlik yapan Selçuk Korkut, önceki gün akşam, Altınkaya Baraj Gölü'nde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nda tekne gezisi sırasında serinlemek için suya girdi. Teknede kıyafetleri bulunan Korkut'tan haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Polis yaptığı incelemenin ardından durumu deniz polisine ve AFAD ekiplerine bildirdi. Suyun derinliğinin yaklaşık 100 metreyi bulmasından dolayı çalışmalar için Ankara'dan Jandarma Arama ve Kurtarma'dan (JAK) yardım istendi. Bölgeye gelen JAK timi, çalışmalara katıldı. Suyun dip görüşünün kapalı olmasından dolayı zorluk çeken ekiplerin, Selçuk Korkut'u bulmak için çalışmalarına ara vermeden devam ettiği belirtildi.
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