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Korkunç kaza: Beton direğe çarpan araçta 3 genç öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 05:12 | Son Güncelleme

Balıkesir'de Sarmısaklı'dan Ayvalık'a giden 20 yaşındaki Gözde Çam'ın kullandığı otomobil yol kenarındaki beton direğe çarptı. Korkunç kazada 20 yaşındaki sürücü Gözde Çam'ın yanı sıra araçta bulunan 20 yaşındaki Alper Yavaş ve 22 yaşındaki Mert Artur sıkışarak feci şekilde can verdi.

Korkunç kaza: Beton direğe çarpan araçta 3 genç öldü

Alınan bilgiye göre, Sarımsaklı'dan Ayvalık'a giden Gözde Çam (20) yönetimindeki 10 BEY 19 plakalı otomobil, Sefa Çamlık Mahallesi Çamlık Koyu mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki üstünde elektrik trafosu bulunan beton direğe çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

3 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Çam ile otomobilde bulunan İbrahim Alper Yavaş (20) ve Mert Artur'un (22) araç içinde sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de 3 gencin cansız bedenlerini uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkardı. Kazayı duyarak olay yerine gelen gençlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Gençlerin cesetleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken trafoyu taşıyan ve yıkılma tehlikesi olan beton direk de vinç yardımıyla yerinden söküldü.

Polisler olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
AA

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Balıkesir Sarımsaklı Ayvalık

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