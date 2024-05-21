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1 Mayıs'ta polise taş ve sopalarla saldırdıkları tespit edilen 27 kişiye gözaltı!

21.05.2024 20:04
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde tedbir alan polis ekiplerine taş ve sopalarla saldırdıkları tespit edilen 27 kişi daha yapılan operasyonla gözaltına alındı.

1 Mayıs'ta polise taş ve sopalarla saldırdıkları tespit edilen 27 kişiye gözaltı!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Saraçhane’de toplanarak Taksim’e yürümek isteyen kalabalık, güvenlik tedbiri alan polis ekiplerine saldırdı. Polis eylemcilere biber gazıyla müdahale ederken kalabalık bir süre sonra dağıldı. Saldırılarda 22 polis memuru yaralandı.

27 KİŞİYE GÖZALTI KARARI!

Eylemlerin ardından, polise saldıran kişilerin tespit edilerek yakalanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 39 şüphelinin daha olaylara karıştığı tespit edildi. Şüphelilere yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 39 şüpheliden 27’si yakalanarak gözaltına alındı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İstanbul
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