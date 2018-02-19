Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Olay, geçen cumartesi günü, Çayırova'da meydana geldi. E.Y., kabız olan eşi H.Y.'nin rahatsızlığını gidermek için, kadının makatına çeşmeye bağlı bahçe hortumunu sokarak su verdi. Su tazyikli gelince H.Y. rahatsızlandı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının bağırsaklarının hasar gördüğü belirlendi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Durumu ağırlaşan H.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Polis tarafından gözaltına alınan E.Y. ifadesinde aynı rahatsızlığı yaşadığında kendisine de aynı yöntemi uyguladığını söyledi. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık, E.Y. hakkında soruşturma başlattı.
DHA
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