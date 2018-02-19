HABER

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 17:48 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, E.Y. (85) iddiaya göre, kabız olan eşi H.Y.'nin (78) rahatsızlığını gidermek için makatına hortum sokup su verdi. Tazyikli su ile bağırsakları hasar gören kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Olay, geçen cumartesi günü, Çayırova'da meydana geldi. E.Y., kabız olan eşi H.Y.'nin rahatsızlığını gidermek için, kadının makatına çeşmeye bağlı bahçe hortumunu sokarak su verdi. Su tazyikli gelince H.Y. rahatsızlandı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının bağırsaklarının hasar gördüğü belirlendi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu ağırlaşan H.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Polis tarafından gözaltına alınan E.Y. ifadesinde aynı rahatsızlığı yaşadığında kendisine de aynı yöntemi uyguladığını söyledi. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık, E.Y. hakkında soruşturma başlattı.

DHA

Süpermarketteki olayın kahramanı konuştuSüpermarketteki olayın kahramanı konuştu
Durdurun bu adamı! Sosyal medyada hızla yayıldıDurdurun bu adamı! Sosyal medyada hızla yayıldı
Alacağını istedi, hayatının şokunu yaşadı!Alacağını istedi, hayatının şokunu yaşadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Makat hortum Tazyikli Su

En Çok Okunan Haberler

Süpermarketteki olayın kahramanı konuştu

Süpermarketteki olayın kahramanı konuştu

Son dakika! Çavuşoğlu'ndan Esad'ın Afrin hamlesine yanıt

Son dakika! Çavuşoğlu'ndan Esad'ın Afrin hamlesine yanıt

Soyağacını öğrenenler şimdi de bu siteyi kilitleyecek

Soyağacını öğrenenler şimdi de bu siteyi kilitleyecek

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu belirsizliği! Acun Ilıcalı son sağlık durumunu açıkladı

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu belirsizliği! Acun Ilıcalı son sağlık durumunu açıkladı

Suriye rejiminin Afrin'e gireceği iddiası sonrası bölge TSK tarafından bombalanıyor

Suriye rejiminin Afrin'e gireceği iddiası sonrası bölge TSK tarafından bombalanıyor

Arabada cinsel ilişki faciası! Fark etmediler öldüler

Arabada cinsel ilişki faciası! Fark etmediler öldüler

Okuyucu Yorumları 22 yorum
ülkede cehalet had safhaya ulaştı bu ne be 100 sene geriye gittik resmen...
önce kendi kıçında deneseydin ya
Kendi deniyormuş okumadın mı haberi
temiz bir yontem gayet normal dr da aynisinin bir benzerini yapacakti siringayla dede yetmez dedi Allahtan oto yikama makinasiyla yapmamis cigere kadar temizlerdi
Yurdum insanı
Tobe yarabim tobe 85 yasna kdr ot gbi yasamsn demkki. Ne doktrdan ne hastnin war oldgndan habern yok dmki belki doktr ve hstnn anlmida bibmyor sanki lawabo aciyor. İyiki kimyasal madde kostik yedrmms kadna.
allah ölümün de hayırlısını versin... rahmetli hele ki bu yaşta nasıl kabul etmiş bu yöntemi?
Eğitim... Tek korktugum şey cahil nesil yetiştiriyoruz. Yönetim zaten cahil halk istediğini açıkça söyledi.
Amca ne yaptın öyle sen
tövbe tövbe oda ne ya bu ülkede dr hastane denen bişey var kardeşim bu nasıl bir cehaleettir akılna nasıl gelir insanın böyle bir şey
yav valla miletin piskolojisi bozuldu!!!
milletce cahiliz kardeşim kabul edelim
Yorum yok..
eskı kafalar tamam cahılde,bu kadarmı cahılsınız beee
hadi hortum soktun, niye su verdin
ne kadar enteresan bir milletiz
allah akıl fikir versin allah akıl verince nerdeydin be adam
bence yalan söylüyor..işkence amaçlı yapılmış gibi..
Cehaletin zirvesi Cahiliye devrinde bile yapmamışlardır bunu.
Tam yurdum insanına göre iş.. Allah akıl fikir versin
Sinameke otu var... Onu kaynat içir..hortum sokmak nen??
Eczaneden bir laksatif istemek çokmu zor arkadaş bok yoluna olmus
Diğer Haberler
Malatya’da terör operasyonunda 13 tutuklama

Malatya’da terör operasyonunda 13 tutuklama

Elinde bıçakla, 4'üncü kat penceresinde intihara kalkıştı

Elinde bıçakla, 4'üncü kat penceresinde intihara kalkıştı

Trafik uygulaması yapan sahte polisler KGYS’ye takıldı

Trafik uygulaması yapan sahte polisler KGYS’ye takıldı

İzmir’de 50 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’de 50 kaçak göçmen yakalandı

Balık lokantası alev alev yandı

Balık lokantası alev alev yandı

Jandarmadan köpekli yol denetimi

Jandarmadan köpekli yol denetimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.