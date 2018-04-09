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Kuşadası’nda arı istilası

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 15:50 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda Hacıfeyzullah Mahallesi'ndeki evleri arılar bastı, vatandaşlar arıların korkusundan evlerine giremez oldu.

Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası’nda havaların ısınması ile birlikte evlere arılar bastı. Kuşadası ilçesine bağlı Hacıfeyzullah Mahallesi’nde binlerce arı evleri basınca bazı vatandaşlar evlerine giremez oldu. Kendi çabaları ile arı istilasından kurtulmaya çabalayan vatandaşların arılarla mücadelesi kameralara yansıdı.

Kuşadası Kesedağı Tepesi’ne yakın yerde bulunan evlere havaların ısınması ile birlikte 'sarıca arılar' sardı. Bir anda evlerinin içine dolan arılar nedeniyle oturdukları evlere giremez hale gelen mahalle sakinleri ne yapacağını şaşırdı. Oldukça saldırgan olan arılara karşı vatandaşlar kendi yöntemleri ile mücadele ederken, ahşap ve kerpiç evlerin çatılarına mesken tuttuğu belirlendi. Çatı aralarının ilaçlanması sonucu özel arı kıyafetleri ile 'sarıca arı'lara karşı mücadele veren mahalle sakinleri milyonlarca arı ile karşılaştı.

TAVAN ARASINDAN SESLER GELİYORDU

Arıların istilasına uğradığı için evine girmeyen mahalle sakinlerinden Fatma Ertokatlı, kendisine ve çocuklarına arıların saldırdığını belirterek, “Havalar soğuk iken tavan arasından sesler geliyordu. Ama evlerimizin arıların istilasına uğradığını fark edemedik. Kuşadası’nda havaların ısınması ile birlikte birden oldukça zehirli olan arılar evimize sardı. Beni de çocuklarımı da soktu. Evimize giremez olduk. Özel kıyafetler ve sinek ilaçları ile arılara karşı mücadele ediyoruz” diye konuştu.

Çok ilginç bir durum ile karşı karşıya olduklarını belirten mahalle sakinlerinden Metin Atalay ise 60 yaşında olduğunu ve ömründe ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya olduğunu belirterek, evlerine arıların istila ettiğini söyledi.

Mahallede tedirginlik devam ederken, vatandaşlar mahalleyi istila eden arılara karşı kendi yöntemleri ile mücadele ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Kuşadası Arı Istila

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