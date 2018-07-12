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Otomobilin çarptığı motosikletli öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2018 19:06 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, kavşakta dönüş yapan otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Soydan Üner (78), yaşamını yitirdi.  Kaza, saat 09.30 sıralarında, ilçeye bağlı Altınova Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi.

Otomobilin çarptığı motosikletli öldü

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, kavşakta dönüş yapan otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Soydan Üner (78), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 09.30 sıralarında, ilçeye bağlı Altınova Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Gönül Gündoğan (37) yönetimindeki 10 BER 54 plakalı otomobil, mezarlık yoluna dönerken, aynı yöndeki Soydan Üner'in kullandığı plakası bilinmeyen motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, Soydan Üner ise yola savrulup, ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Soydan Üner, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Gönül Gündoğan ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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