Otomobilin çarptığı motosikletli öldü

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, kavşakta dönüş yapan otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Soydan Üner (78), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 09.30 sıralarında, ilçeye bağlı Altınova Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Gönül Gündoğan (37) yönetimindeki 10 BER 54 plakalı otomobil, mezarlık yoluna dönerken, aynı yöndeki Soydan Üner'in kullandığı plakası bilinmeyen motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, Soydan Üner ise yola savrulup, ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Soydan Üner, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Gönül Gündoğan ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Bayrampaşa'da otobüs yanıyor! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…
Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi
Güpegündüz cinayet anı kamerada
KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?
MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi
Midesi kaldırmayan izlemesin! Kulağından çıkarıldı, tam 22 tane...
Erdoğan'dan yeni kabine ile ilgili çarpıcı yorumlar!
Siz bir de onu zeytin toplarken görün
İYİ Parti'den 'Gültekin Uysal' açıklaması
15 yaşındaki kız bir anda komaya girdi! Ailesi nedenini öğrenince şok geçirdi
Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu
Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar
Galaxy S9 fiyatında büyük indirim!
Okuyucu Yorumları 0 yorum