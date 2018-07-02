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Park halindeki TIR alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 17:32 | Son Güncelleme

MERSİN'de park halindeki TIR, alev alev yandı.

Park halindeki TIR alev alev yandı

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de park halindeki TIR, alev alev yandı.
Merkez Akdeniz ilçesi Ataş Kavşağı otoban bağlantı yolunda park halindeki 31 E 8048 plakalı dorsesiz TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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