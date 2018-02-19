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Şehitler Köprüsü yolunda polisi alarma geçiren olay

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 09:48 | Son Güncelleme

İstanbul’da taksiye binerek yola çıkan genç bir kadın, cep telefonundan yakınlarına, '15 Temmuz Şehitler Köprüsüne giderek intihar edeceğini' söyledi. Şoförün kadını Zincirlikuyu’da indirmesinin ardından ihbarda bulunması sonucu alarma geçen polis ekipleri, köprüye doğru yalınayak yürüyen kadını durdurdu. Zaman zaman bayılan ve polis ekiplerine zor anlar yaşatan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şehitler Köprüsü yolunda polisi alarma geçiren olay

İddiaya göre aşırı alkollü olduğu öğrenilen genç bir kadın, dün saat 08.30 sıralarında taksiye binerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne doğru yola çıktı. Kadın taksiyle seyir halindeyken yakınlarını arayarak, 'köprüde intihar edeceğini' söyledi. Konuşmaları duyan taksi şoförü, köprüye gitmek isteyen kadını Zincirlikuyu’da indirdi. Kadın buradan yalınayak köprüye doğru yürümeye başladı. Şoför ise polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi.

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Taksiden inmesinin ardından Zincirlikuyu bağlantı yolundan köprüye doğru yalınayak yürüyen kadını seyir halinde olan sürücüler de ihbar etti. İhbar üzerine kısa sürede bağlantı yoluna gelen polis ekipleri, kadını emniyet şeridinde durdurdu. Alkol komasına girmesi nedeniyle bayılan kadın için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bu esnada ekipler, yerde baygın halde yatan kadının üstünü örttü.

Yerde yattığı esnada zaman zaman ayılan kadın polis ekiplerine de zor anlar yaşattı. Bir süre sonra sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından genç kadın, yine ekiplerin yardımıyla ambulansa bindirilmek istendi. Ancak kadın burada bir kez daha bayıldı. Zorlukla tekerlekli sandalyeye oturtulan kadın, ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Zincirlikuyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

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