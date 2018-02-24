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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 36'ncı gün; 1931 terörist öldürüldü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 19:28 | Son Güncelleme

SINIRA OBÜS SEVKİYATI Çeşitli kentlerden Suriye sınırına obüs sevkiyatı yapıldı.

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 36'ncı gün; 1931 terörist öldürüldü (3)

SINIRA OBÜS SEVKİYATI
Çeşitli kentlerden Suriye sınırına obüs sevkiyatı yapıldı. Hatay-Kilis karayolunda ilerleyen çekicilere yüklü obüslerin, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görevlendirileceği belirtildi.

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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 36'ncı gün; 1931 terörist öldürüldü (3)'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 36'ncı gün; 1931 terörist öldürüldü (3)

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