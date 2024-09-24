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  4. 1 damat 2 gelin! Düğün görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu... "Damadın neyi bu kadar çekici?"

1 damat 2 gelin! Düğün görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu... "Damadın neyi bu kadar çekici?"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
24.09.2024 14:21
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Endonezya'da gerçekleştirilen bir düğün törenine ait görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Görüntülerde bir damadın aynı anda iki gelinle evlendiği anlar yer aldı. 25 yaşındaki damadın aynı anda iki kadınla evlendiğini gösteren üç kişilik bir düğünün fotoğrafları sosyal medyada paylaşılınca tepkileri de beraberinde getirdi.

1 damat 2 gelin! Düğün görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu... "Damadın neyi bu kadar çekici?"

MYNET|DIŞ HABERLER Endonezya'nın Sumatra eyaletinin Bukit Musi Lawas bölgesinde 25 yaşındaki Epan Padli isimli damat, 20 yaşındaki Halima Leti ile 19 yaşındaki Purnama Linda'yla aynı anda evlendi. Üçlünün düğünündeki kareler kısa sürede sosyal medyada ilgi çekti.

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Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kullanıcılar arasında viral olurken tepkileri de beraberinde getirdi.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Damadın neyi bu kadar çekici?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Aynı anda 2 eşe sahip olmak mı? Bu çılgınlık" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya düğün
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