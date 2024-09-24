1 damat 2 gelin! Düğün görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu... "Damadın neyi bu kadar çekici?"

MYNET|DIŞ HABERLER Endonezya'nın Sumatra eyaletinin Bukit Musi Lawas bölgesinde 25 yaşındaki Epan Padli isimli damat, 20 yaşındaki Halima Leti ile 19 yaşındaki Purnama Linda'yla aynı anda evlendi. Üçlünün düğünündeki kareler kısa sürede sosyal medyada ilgi çekti.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kullanıcılar arasında viral olurken tepkileri de beraberinde getirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Damadın neyi bu kadar çekici?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Aynı anda 2 eşe sahip olmak mı? Bu çılgınlık" yorumunu yaptı.