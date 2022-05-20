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1 değil, 2 değil, 3 hiç değil: Tam 14 kamerası olabilir!

20.05.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın merakla beklenen AR/VR başlığı için yeni bir iddia gündeme getirildi. Yakın bir zamanda tanıtılması beklenen karma gerçeklik başlığın 14 kameraya sahip olduğu öne sürüldü. 14 kameranın nasıl bir işlev sunacağı da anlatıldı.

1 değil, 2 değil, 3 hiç değil: Tam 14 kamerası olabilir!

Apple'ın karma gerçeklik başlığı, sızıntılarda yer alan özellikleri ile şimdiden herkesi şaşırttı. Teknoloji yazarı Wayne Ma, Bir yıldan fazla bir süredir beklenen AR (artırılmış gerçeklik) ve VR (sanal gerçeklik) odaklı başlık hakkında yeni bir iddia öne sürdü.

APPLE'IN BAŞLIĞI "14 KAMERAYA SAHİP OLACAK" İDDİASI

Apple'ın uzun süredir söylentileri dolaşan AR/VR kulaklığının geliştirilmesi sırasında karşılaştığı zorlukları özetleyen Ma, Apple imzalı giyilebilir cihazla ilgili birkaç ek ayrıntı verdi.

Ma, başlığın 14 kameraya sahip olduğunu dile getirdi. Bununla birlikte 14 kamerayı başlığa dahil etmek gibi bir takım planın donanım ve algoritma mühendislerinin zorluk yaşamasına neden olduğundan söz etti.

İddialara göre kameralar, sanal avatarların yüz ifadelerini ve ağız hareketlerini doğru bir şekilde yansıtmalarını sağlamak için kullanıcının yüzünü izleyecek.

Apple

Yola çıktı geliyor: Apple'ın AR/VR başlığını yönetim kurulu denemiş!Yola çıktı geliyor: Apple'ın AR/VR başlığını yönetim kurulu denemiş!

JONY IVE DETAYI

Ma, raporunda Apple'ın eski baş tasarımcısı Jony Ive'nin şirkete dışarıdan bir danışman olarak başlık projesinde yardım ettiğini de aktardı.

APPLE'IN AR/VR CİHAZI NE ZAMAN PİYASAYA SÜRÜLECEK?

Ayrıca, Apple'ın başlığının ilk sürümünün oyun odaklı olmadığı da dile getirildi. Apple'ın karma gerçeklik başlığının 2023'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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