1 Haziran günlük burç yorumları | Güzel ve pozitif enerjiler bugüne hakim!

İKİZLER BURCU YORUMU Bugün genel sağlığınıza özen göstermeli ve sağlıklı beslenmeye gayret etmelisiniz. Patronlardan ve aile büyüklerinden destek görebilirsiniz. Kariyeriniz için bir fırsat doğabilir.

BOĞA BURCU YORUMU Bugün güne gergin veya düşük bir enerjiyle başlayabilir ve ilerleyen saatlerle sosyalleşerek motivasyonunuzu yükseltebilirsiniz. Kısa yürüyüşler iyi gelecektir. Arkadaşlarla barışmalar olabilir.

Ay’ın Venüs Jüpiter ile olan açıları 1 Haziran gününde iyi ve pozitif enerjilerin varlığını gösteriyor. Bugün güzel şeyleri kendimize çekme konusunda başarılı olabiliriz. Kova burcu birikimlerini değerlendirmek isteyebilir, İkizler burcu ise artık harekete geçmeye karar verebilir.

Herkesin birçok şey beklediği yeni ayın ilk gününde, burç yorumları kişilere yol gösterici olmaya devam ediyor. 1 Haziran Salı günü Ay saat 12:07’de Kova burcundan ayrılarak Balık burcuna geçiyor. Ayı boşlukta ilerlediği 09:13 – 12:07 saatleri arasında ise önemli şeylere başlamamak iyi olabilir.

YAY BURCU YORUMU Bugün aile üyelerinin sağlığıyla ilgili medikal destekler alınabilir. Süregelen bir yasal süreciniz sonuçlanabilir. Ev içerisinde su sorunlarına ve kazalarına dikkat.

AKREP BURCU YORUMU Bugün günün erken saatlerindeki iç geriliminiz veya huzursuzluğunuz öğle saati ve civarında son buluyor. Şans ve fırsatlarla karşılaşabilir ve çocuklarınızla ilişkilerinizi iyileştirebilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU Bugün şans ve güzellikler beklenmedik anda beklenmedik yerden gelecektir. Gün içinde rahatlama isteğiniz artabilir. Yoğun bir gün geçirmek yerine sakinlik arayabilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU Bugün ilişkilerinizde şaşırtıcı değişimler olabilir. Bir dostunuzdan barışma teklifi alabilir, bir tanıdığınızdan ortaklık teklifi alabilirsiniz. Taşınma gündemleriniz sonuçlanabilir.

ASLAN BURCU YORUMU Bugün ödeme ve borçlarla ilgilenebilirsiniz. Tanıdıklarınıza veya tanımadıklarınıza maddi yardımlar yapmak isteyebilir, gün içinde iç dünyanızda daha hassas olabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU Bugün öğle saati ve sonrasında sevindirici bir haber alabilirsiniz. Resmi işlemler ve yasal süreçler gündeminizde olabilir. Dilek ve dualarınızın enerjisi güçlenebilir.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün gün içinde aniden karar değiştirebilir, yeni bir istek ve heves içerisine girebilirsiniz. Eğitim ve seyahatlerle ilgili daha heves odaklı ilerlediğiniz bir gün olabilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün paranızın bereketlendiği bir gün olacaktır. Satın alım ve harcamalarınızla indirim ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Günün ikinci yarısı daha keyifli olacaktır.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün sağlığınızı güçlendirmeniz için ilaç tedavisi ve medikal destekler gündeminizde olabilir. Üstleriniz ve yöneticilerinizle iş birliği içinde olabilirsiniz. İş görüşmeleri yapılabilir.



