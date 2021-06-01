1 Haziran günlük burç yorumları | Güzel ve pozitif enerjiler bugüne hakim!

Herkesin birçok şey beklediği yeni ayın ilk gününde, burç yorumları kişilere yol gösterici olmaya devam ediyor. 1 Haziran Salı günü Ay saat 12:07’de Kova burcundan ayrılarak Balık burcuna geçiyor. Ayı boşlukta ilerlediği 09:13 – 12:07 saatleri arasında ise önemli şeylere başlamamak iyi olabilir.
Ay’ın Venüs Jüpiter ile olan açıları 1 Haziran gününde iyi ve pozitif enerjilerin varlığını gösteriyor. Bugün güzel şeyleri kendimize çekme konusunda başarılı olabiliriz. Kova burcu birikimlerini değerlendirmek isteyebilir, İkizler burcu ise artık harekete geçmeye karar verebilir.
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün günün ilk yarısında aksaklık veya dağınıklıklar olabilir. Öğleden sonra beklenmedik yerden beklenmedik şanslar yakalayabilirsiniz.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün güne gergin veya düşük bir enerjiyle başlayabilir ve ilerleyen saatlerle sosyalleşerek motivasyonunuzu yükseltebilirsiniz. Kısa yürüyüşler iyi gelecektir. Arkadaşlarla barışmalar olabilir.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün genel sağlığınıza özen göstermeli ve sağlıklı beslenmeye gayret etmelisiniz. Patronlardan ve aile büyüklerinden destek görebilirsiniz. Kariyeriniz için bir fırsat doğabilir.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün öğle saati ve sonrasında sevindirici bir haber alabilirsiniz. Resmi işlemler ve yasal süreçler gündeminizde olabilir. Dilek ve dualarınızın enerjisi güçlenebilir.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün ödeme ve borçlarla ilgilenebilirsiniz. Tanıdıklarınıza veya tanımadıklarınıza maddi yardımlar yapmak isteyebilir, gün içinde iç dünyanızda daha hassas olabilirsiniz.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde şaşırtıcı değişimler olabilir. Bir dostunuzdan barışma teklifi alabilir, bir tanıdığınızdan ortaklık teklifi alabilirsiniz. Taşınma gündemleriniz sonuçlanabilir.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün şans ve güzellikler beklenmedik anda beklenmedik yerden gelecektir. Gün içinde rahatlama isteğiniz artabilir. Yoğun bir gün geçirmek yerine sakinlik arayabilirsiniz.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün günün erken saatlerindeki iç geriliminiz veya huzursuzluğunuz öğle saati ve civarında son buluyor. Şans ve fırsatlarla karşılaşabilir ve çocuklarınızla ilişkilerinizi iyileştirebilirsiniz.
YAY BURCU YORUMU
Bugün aile üyelerinin sağlığıyla ilgili medikal destekler alınabilir. Süregelen bir yasal süreciniz sonuçlanabilir. Ev içerisinde su sorunlarına ve kazalarına dikkat.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün gün içinde aniden karar değiştirebilir, yeni bir istek ve heves içerisine girebilirsiniz. Eğitim ve seyahatlerle ilgili daha heves odaklı ilerlediğiniz bir gün olabilir.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün paranızın bereketlendiği bir gün olacaktır. Satın alım ve harcamalarınızla indirim ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Günün ikinci yarısı daha keyifli olacaktır.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün sağlığınızı güçlendirmeniz için ilaç tedavisi ve medikal destekler gündeminizde olabilir. Üstleriniz ve yöneticilerinizle iş birliği içinde olabilirsiniz. İş görüşmeleri yapılabilir.
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