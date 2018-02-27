1 kere deneyin, mutlaka etkisini göreceksiniz

Ancak çoğumuz yaşamışızdır. Rahatsızlıklar zamanla geçer, hastalıklardan kurtulmuş oluruz ama öksürük kronikleşir ve geçmek bilmez. Geçmeyen öksürüğü yok etmenin aslında aklınıza bile gelmeyen basit bir yolu var o da; ayaklarımızı sıcak suya koymak.

Nasıl uygulayacağız?

Sıcak su uygulamasının yapılışı çok kolay. Ayaklarımızı yakmayacak derecedeki sıcak suyun içerisinde 20-40 dakika kadar tutmak gerekiyor.

Ancak su bir süre sonra soğuyacağından devamlı sıcak su ile takviye yapılması lazım.

Sıcak suyun içinde ayaklarımızı bekletirken biraz da terlememiz gerekiyor. Bu terlemenin oluşabilmesi için de ayaklarımızı sıcak suda belirli bir süre bekletmemiz şart.

Ardından yapmamamız gerenler şu şöyle; Öncelikle terli elbiselerinizi çıkararak havlu ile kurulanın ancak banyo yapmayın. 7 – 8 saat süre boyunca dışarı çıkılmaması, soğuk içecekler içilmemesi gerekiyor. Sıcak içecekleri içebilirsiniz.

Bu uygulamayı 3 akşam boyunca yapılırsa balgam atma yoluyla öksürükten kurtulmak mümkün. Bazen 1 akşam uygulandığında bile balgam atımı oluyor ve öksürük geçebiliyor.