Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü! İçindeki yolcularla kaçarken...

Olay, sabah saatlerinde Ergani İlçe Otogarı’nda meydana geldi. Otogarda mola veren şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü S.İ., aynı firmada muavin olarak çalışan Abbas İşler ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredekilerin yatıştırmasıyla kavga sona ererken, İşler, Ergani’deki akrabalarını otogara çağırdı.

