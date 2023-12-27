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Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü! İçindeki yolcularla kaçarken...

27.12.2023 12:25 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü şoförü S.İ. (40), mola verdikleri otogarda muavin Abbas İşler (42) ile tartıştı. Daha sonra içinde yolcular varken hareket eden S.İ., otobüsün önüne geçerek durdurmaya çalışan Abbas İşler’i ezerek öldürdü. Otobüsün içindeki yolcularla kaçmaya çalışan S.İ. Ergani çıkışında uygulama noktasında polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Ergani İlçe Otogarı’nda meydana geldi. Otogarda mola veren şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü S.İ., aynı firmada muavin olarak çalışan Abbas İşler ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredekilerin yatıştırmasıyla kavga sona ererken, İşler, Ergani’deki akrabalarını otogara çağırdı.

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OTOBÜS ŞOFÖRÜ MUAVİNİ EZEREK ÖLDÜRDÜ

Bunun üzerine S.İ. içinde yolcu bulunan otobüsü hareket ettirdi.

Otobüsün hareket ettiğini gören İşler, önüne geçerek durdurmaya çalıştı.

Şoför S.İ. hareket etmeye devam ederken, İşler otobüsün altında kaldı.

S.İ. İşler’in üzerinden otobüsle geçerek yoluna devam etti.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
muavin otobüs
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